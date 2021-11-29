Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,25
|2,34
|-32,17
|Acıpayam Selüloz
|17,31
|0,64
|1,66
|Adel Kalemcilik
|26,16
|3,65
|-21,65
|Adese Gayrimenkul
|0,76
|-2,56
|-68,61
|Afyon Çimento
|3,72
|0,27
|-27,20
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,70
|-1,15
|14,96
|Ak Enerji
|1,89
|0,53
|-14,48
|Akbank
|6,60
|-0,15
|-2,34
|Akçansa
|18,15
|0,95
|12,72
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,77
|-1,12
|-26,35
|Akfen GMYO
|5,30
|1,53
|103,00
|Akın Tekstil
|38,44
|7,31
|21,03
|Akiş GMYO
|1,77
|0,57
|-36,61
|Akmerkez GMYO
|39,10
|-1,36
|-36,08
|Aksa
|27,90
|7,14
|101,96
|Aksa Enerji
|8,88
|-2,20
|138,71
|Aksigorta
|7,66
|-0,78
|-7,81
|Aksu Enerji
|21,24
|0,85
|181,43
|Alarko Carrıer
|314,50
|2,95
|-13,14
|Alarko GMYO
|27,40
|1,71
|8,17
|Alarko Holding
|11,04
|-0,54
|29,55
|Albaraka Türk
|1,88
|-3,59
|-3,09
|Alcatel Lucent Teletaş
|27,50
|1,93
|-7,28
|Alkim Kağıt
|15,74
|2,41
|21,60
|Alkim Kimya
|18,29
|0,55
|29,84
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,21
|0,83
|-17,45
|Altınyunus Çeşme
|51,80
|-1,89
|3,68
|Anadolu Efes
|24,98
|2,97
|16,94
|Anadolu Grubu Holding
|37,48
|1,35
|43,47
|Anadolu Hayat Emek.
|11,39
|0,44
|41,75
|Anadolu Isuzu
|25,20
|0,16
|40,00
|Anadolu Sigorta
|6,23
|-0,16
|-13,72
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,32
|0,43
|Anel Elektrik
|2,53
|-0,78
|-5,73
|Arçelik
|43,96
|2,61
|54,47
|ARD Bilişim Teknolojileri
|56,30
|2,36
|17,10
|Arena Bilgisayar
|11,35
|3,18
|4,11
|Armada Bilgisayar
|69,30
|9,57
|41,20
|Arsan Tekstil
|5,28
|4,35
|32,47
|Arzum Ev Aletleri
|16,53
|0,12
|-31,59
|Aselsan
|22,74
|9,96
|25,79
|Ata GMYO
|3,61
|0,84
|-34,48
|Atakule GMYO
|2,68
|0,00
|14,48
|Atlantis Yatırım Holding
|6,73
|-3,58
|21,04
|Atlas Yat. Ort.
|1,26
|0,00
|-28,00
|ATP Bilgisayar
|69,45
|3,97
|Avrasya GMYO
|1,75
|0,57
|-33,19
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,09
|-1,88
|-34,69
|Avrupa Yatırım Holding
|6,15
|-3,00
|2,50
|Aydem Enerji
|6,58
|-0,30
|Ayen Enerji
|6,44
|2,22
|19,04
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,99
|-2,01
|77,22
|Aygaz
|22,00
|5,67
|55,08
|Bagfaş
|10,18
|-4,23
|42,18
|Bak Ambalaj
|19,40
|0,67
|-1,90
|Balatacılar Balatacılık
|10,64
|9,92
|29,13
|Bantaş Ambalaj
|3,38
|3,05
|8,10
|Banvit
|72,15
|0,42
|38,75
|Başkent Doğalgaz GMYO
|12,76
|10,00
|Baştaş Başkent Çimento
|9,06
|0,44
|-47,84
|Batı Çimento
|14,00
|2,12
|197,24
|Batısöke Çimento
|2,33
|-0,85
|-4,51
|Bayrak Taban Sanayi
|7,26
|2,54
|-31,57
|Bera Holding
|10,81
|1,03
|-46,70
|Berkosan Yalıtım
|8,84
|1,03
|-0,90
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,36
|-6,94
|32,67
|Beyaz Filo
|8,56
|0,47
|-15,07
|Bilici Yatırım
|15,68
|-0,25
|183,37
|Bim Mağazalar
|69,45
|0,51
|0,44
|Biotrend Çevre ve Enerji
|6,16
|0,00
|Birko Mensucat
|1,08
|9,09
|-2,70
|Birleşim Mühendislik
|9,42
|0,96
|Birlik Mensucat
|2,01
|-0,50
|-41,91
|Bizim Mağazaları
|14,20
|-0,42
|-5,17
|BMS Çelik Hasır
|9,01
|0,78
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,57
|0,22
|Borusan Mannesmann
|27,30
|1,19
|-1,80
|Borusan Yat. Paz.
|383,30
|1,21
|-15,62
|Bosch Fren Sistemleri
|919,80
|-0,77
|-25,20
|Bossa
|30,20
|1,34
|69,19
|Brisa
|29,30
|1,17
|51,32
|Burçelik
|23,22
|0,17
|10,47
|Burçelik Vana
|22,52
|4,26
|-54,65
|Bursa Çimento
|4,30
|-0,23
|-13,61
|Carrefoursa
|40,90
|-1,87
|-43,04
|Casa Emtia Petrol
|111,50
|0,45
|5,19
|Ceo Event Medya
|11,75
|9,92
|82,74
|Coca Cola İçecek
|91,75
|1,16
|44,47
|Cosmos Yat. Holding
|9,60
|0,42
|19,11
|Credıtwest Faktorıng
|4,47
|0,68
|-23,85
|Çan2 Termik
|12,06
|3,70
|Çelebi
|174,30
|0,58
|-4,51
|Çelik Halat
|7,59
|4,98
|-16,57
|Çemaş Döküm
|1,18
|-0,84
|-30,69
|Çemtaş
|16,55
|1,85
|5,34
|Çimbeton
|202,70
|-0,64
|-31,64
|Çimentaş
|27,90
|2,57
|-22,84
|Çimsa
|31,78
|1,02
|78,54
|Çuhadaroğlu Metal
|9,14
|-2,66
|20,15
|Dagi Giyim
|2,76
|5,75
|-18,98
|Dagi Yatırım Holding
|10,70
|3,48
|-17,05
|Dardanel
|2,82
|0,71
|-47,04
|Datagate Bilgisayar
|12,85
|2,39
|-20,24
|Demısaş Döküm
|9,20
|-1,60
|42,07
|Denge Holding
|1,29
|-1,53
|-57,53
|Deniz GMYO
|1,62
|-0,61
|-12,05
|Derimod
|7,78
|-7,60
|-20,12
|Derlüks Yatırım Holding
|4,69
|3,30
|-46,83
|Desa Deri
|8,42
|-0,36
|-13,55
|Despec Bilgisayar
|9,62
|2,34
|-26,34
|Deva Holding
|30,72
|2,88
|27,69
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,17
|1,82
|3,67
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,95
|-2,47
|5,90
|Ditaş Doğan
|26,56
|9,93
|104,21
|DO-CO
|988,10
|0,69
|56,84
|Doğan Burda
|261,90
|-9,97
|1067,11
|Doğan Holding
|3,05
|0,33
|1,73
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,24
|-0,44
|-3,82
|Doğu Aras Enerji
|91,05
|1,73
|Doğusan
|3,34
|-0,30
|-8,02
|Doğuş GMYO
|10,91
|3,61
|33,54
|Doğuş Otomotiv
|45,72
|3,91
|76,36
|Döktaş Dökümcülük
|30,50
|-3,24
|-0,39
|Duran Doğan Basım
|21,30
|2,11
|103,05
|Dyo Boya
|10,02
|2,24
|-10,91
|Eczacıbaşı İlaç
|7,18
|2,57
|-0,30
|Eczacıbaşı Yatırım
|48,90
|2,77
|81,66
|E-Data Teknoloji
|11,89
|3,21
|Edip Gayrimenkul
|3,50
|-1,41
|5,42
|Ege Endüstri
|1.719,50
|0,91
|3,28
|Ege Gübre
|231,30
|3,31
|61,23
|Ege Profil
|31,82
|1,99
|-15,48
|Ege Seramik
|14,64
|2,45
|51,51
|Egeplast
|22,00
|-0,81
|-33,93
|Ekiz Kimya
|8,15
|7,52
|14,31
|Elite Naturel Organik Gıda
|22,98
|3,89
|Emek Elektrik
|2,76
|0,36
|-3,34
|Eminiş Ambalaj
|19,86
|-4,43
|-46,09
|Emlak Konut GMYO
|2,26
|1,80
|6,87
|Enerjisa Enerji
|13,07
|1,95
|13,35
|Enka İnşaat
|15,36
|-0,32
|118,13
|Erbosan
|122,10
|0,49
|201,07
|Ereğli Demir Çelik
|22,84
|1,60
|73,87
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,15
|1,61
|Ersu Gıda
|4,94
|1,65
|0,00
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,04
|5,03
|Escort Teknoloji
|5,26
|-1,50
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|29,58
|2,21
|55,47
|Etiler Gıda
|5,48
|0,55
|37,69
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,42
|-1,72
|-10,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,34
|-0,89
|-5,60
|Euro Yat. Ort.
|3,55
|-1,66
|-20,07
|Euro Yatırım Holding
|1,71
|0,00
|-39,79
|Europap Tezol Kağıt
|14,74
|5,06
|Fade Gıda
|8,06
|9,96
|54,95
|Fenerbahçe Futbol
|34,44
|3,11
|16,51
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,26
|0,00
|-23,34
|F-M İzmit Piston
|118,60
|0,51
|-3,26
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,79
|-0,43
|5,83
|Ford Otosan
|246,50
|3,14
|105,25
|Formet Metal ve Cam
|1,19
|0,00
|-51,49
|Frigo Pak Gıda
|3,86
|-6,99
|49,03
|Galata Wind Enerji
|5,02
|2,66
|Galatasaray Sportif
|3,90
|-4,18
|-3,70
|Garanti Bankası
|11,40
|-0,35
|12,31
|Garanti Faktoring
|12,55
|1,87
|12,76
|Garanti Yat. Ort.
|2,60
|4,84
|-19,15
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,42
|1,64
|25,21
|Gediz Ambalaj
|17,87
|0,17
|33,36
|Gelecek Varlık Yönetimi
|12,82
|1,26
|Gen İlaç
|14,84
|2,77
|Gentaş
|3,50
|3,24
|-22,45
|Gersan Elektrik
|5,46
|1,68
|-11,07
|Gimat Mağazacılık
|2,11
|-0,94
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,10
|3,31
|Global Men. Değ.
|6,06
|-1,30
|0,83
|Global Yat. Holding
|2,04
|-0,97
|-41,93
|Good-Year
|9,14
|0,00
|14,71
|Göltaş Çimento
|39,20
|0,93
|-4,49
|Gözde Girişim
|8,92
|0,22
|11,78
|GSD Denizcilik
|3,88
|-0,77
|59,33
|GSD Holding
|3,16
|3,27
|25,90
|Gübre Fabrik.
|79,00
|2,93
|-8,19
|Güler Yat. Holding
|3,27
|5,83
|-5,57
|Halk GMYO
|2,61
|0,77
|-14,37
|Hatay Tekstil
|17,89
|6,81
|31,20
|Hedef Girişim
|2,65
|0,38
|4,96
|Hedef Holding
|3,49
|1,16
|Hektaş
|11,73
|2,45
|119,57
|HUB Girişim
|9,81
|4,03
|-46,10
|Hürriyet Gzt.
|2,26
|6,60
|7,62
|ICBC Turkey Bank
|6,02
|3,61
|-7,38
|İdeal Finansal Teknolojiler
|30,30
|-9,66
|125,11
|İdealist GMYO
|1,92
|0,52
|-19,09
|İhlas Ev Aletleri
|0,96
|0,00
|-48,47
|İhlas Gayrimenkul
|0,86
|0,00
|-31,20
|İhlas Gazetecilik
|0,72
|0,00
|-70,77
|İhlas Haber Ajansı
|6,54
|9,92
|İhlas Holding
|0,57
|0,00
|-49,23
|İhlas Yayın Holding
|0,69
|-1,43
|-39,47
|İndeks Bilgisayar
|7,40
|2,35
|59,28
|Info Yatırım
|5,30
|-2,39
|13,48
|İntema
|50,45
|9,96
|26,44
|Inveo Yatırım Holding
|28,62
|0,92
|97,76
|İpek Doğal Enerji
|13,89
|0,58
|6,19
|İskenderun Demir Çelik
|19,92
|2,31
|120,45
(Sürecek)
Kaynak: AA
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