Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,25 2,34 -32,17 Acıpayam Selüloz 17,31 0,64 1,66 Adel Kalemcilik 26,16 3,65 -21,65 Adese Gayrimenkul 0,76 -2,56 -68,61 Afyon Çimento 3,72 0,27 -27,20 AGESA Hayat Emeklilik 19,70 -1,15 14,96 Ak Enerji 1,89 0,53 -14,48 Akbank 6,60 -0,15 -2,34 Akçansa 18,15 0,95 12,72 Akdeniz Yatırım Hold. 1,77 -1,12 -26,35 Akfen GMYO 5,30 1,53 103,00 Akın Tekstil 38,44 7,31 21,03 Akiş GMYO 1,77 0,57 -36,61 Akmerkez GMYO 39,10 -1,36 -36,08 Aksa 27,90 7,14 101,96 Aksa Enerji 8,88 -2,20 138,71 Aksigorta 7,66 -0,78 -7,81 Aksu Enerji 21,24 0,85 181,43 Alarko Carrıer 314,50 2,95 -13,14 Alarko GMYO 27,40 1,71 8,17 Alarko Holding 11,04 -0,54 29,55 Albaraka Türk 1,88 -3,59 -3,09 Alcatel Lucent Teletaş 27,50 1,93 -7,28 Alkim Kağıt 15,74 2,41 21,60 Alkim Kimya 18,29 0,55 29,84 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,21 0,83 -17,45 Altınyunus Çeşme 51,80 -1,89 3,68 Anadolu Efes 24,98 2,97 16,94 Anadolu Grubu Holding 37,48 1,35 43,47 Anadolu Hayat Emek. 11,39 0,44 41,75 Anadolu Isuzu 25,20 0,16 40,00 Anadolu Sigorta 6,23 -0,16 -13,72 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 23,32 0,43 Anel Elektrik 2,53 -0,78 -5,73 Arçelik 43,96 2,61 54,47 ARD Bilişim Teknolojileri 56,30 2,36 17,10 Arena Bilgisayar 11,35 3,18 4,11 Armada Bilgisayar 69,30 9,57 41,20 Arsan Tekstil 5,28 4,35 32,47 Arzum Ev Aletleri 16,53 0,12 -31,59 Aselsan 22,74 9,96 25,79 Ata GMYO 3,61 0,84 -34,48 Atakule GMYO 2,68 0,00 14,48 Atlantis Yatırım Holding 6,73 -3,58 21,04 Atlas Yat. Ort. 1,26 0,00 -28,00 ATP Bilgisayar 69,45 3,97 Avrasya GMYO 1,75 0,57 -33,19 Avrasya Petrol ve Tur. 2,09 -1,88 -34,69 Avrupa Yatırım Holding 6,15 -3,00 2,50 Aydem Enerji 6,58 -0,30 Ayen Enerji 6,44 2,22 19,04 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,99 -2,01 77,22 Aygaz 22,00 5,67 55,08 Bagfaş 10,18 -4,23 42,18 Bak Ambalaj 19,40 0,67 -1,90 Balatacılar Balatacılık 10,64 9,92 29,13 Bantaş Ambalaj 3,38 3,05 8,10 Banvit 72,15 0,42 38,75 Başkent Doğalgaz GMYO 12,76 10,00 Baştaş Başkent Çimento 9,06 0,44 -47,84 Batı Çimento 14,00 2,12 197,24 Batısöke Çimento 2,33 -0,85 -4,51 Bayrak Taban Sanayi 7,26 2,54 -31,57 Bera Holding 10,81 1,03 -46,70 Berkosan Yalıtım 8,84 1,03 -0,90 Beşiktaş Futbol Yat. 5,36 -6,94 32,67 Beyaz Filo 8,56 0,47 -15,07 Bilici Yatırım 15,68 -0,25 183,37 Bim Mağazalar 69,45 0,51 0,44 Biotrend Çevre ve Enerji 6,16 0,00 Birko Mensucat 1,08 9,09 -2,70 Birleşim Mühendislik 9,42 0,96 Birlik Mensucat 2,01 -0,50 -41,91 Bizim Mağazaları 14,20 -0,42 -5,17 BMS Çelik Hasır 9,01 0,78 Boğaziçi Beton Sanayi 4,57 0,22 Borusan Mannesmann 27,30 1,19 -1,80 Borusan Yat. Paz. 383,30 1,21 -15,62 Bosch Fren Sistemleri 919,80 -0,77 -25,20 Bossa 30,20 1,34 69,19 Brisa 29,30 1,17 51,32 Burçelik 23,22 0,17 10,47 Burçelik Vana 22,52 4,26 -54,65 Bursa Çimento 4,30 -0,23 -13,61 Carrefoursa 40,90 -1,87 -43,04 Casa Emtia Petrol 111,50 0,45 5,19 Ceo Event Medya 11,75 9,92 82,74 Coca Cola İçecek 91,75 1,16 44,47 Cosmos Yat. Holding 9,60 0,42 19,11 Credıtwest Faktorıng 4,47 0,68 -23,85 Çan2 Termik 12,06 3,70 Çelebi 174,30 0,58 -4,51 Çelik Halat 7,59 4,98 -16,57 Çemaş Döküm 1,18 -0,84 -30,69 Çemtaş 16,55 1,85 5,34 Çimbeton 202,70 -0,64 -31,64 Çimentaş 27,90 2,57 -22,84 Çimsa 31,78 1,02 78,54 Çuhadaroğlu Metal 9,14 -2,66 20,15 Dagi Giyim 2,76 5,75 -18,98 Dagi Yatırım Holding 10,70 3,48 -17,05 Dardanel 2,82 0,71 -47,04 Datagate Bilgisayar 12,85 2,39 -20,24 Demısaş Döküm 9,20 -1,60 42,07 Denge Holding 1,29 -1,53 -57,53 Deniz GMYO 1,62 -0,61 -12,05 Derimod 7,78 -7,60 -20,12 Derlüks Yatırım Holding 4,69 3,30 -46,83 Desa Deri 8,42 -0,36 -13,55 Despec Bilgisayar 9,62 2,34 -26,34 Deva Holding 30,72 2,88 27,69 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,17 1,82 3,67 Diriteks Diriliş Tekstil 3,95 -2,47 5,90 Ditaş Doğan 26,56 9,93 104,21 DO-CO 988,10 0,69 56,84 Doğan Burda 261,90 -9,97 1067,11 Doğan Holding 3,05 0,33 1,73 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,24 -0,44 -3,82 Doğu Aras Enerji 91,05 1,73 Doğusan 3,34 -0,30 -8,02 Doğuş GMYO 10,91 3,61 33,54 Doğuş Otomotiv 45,72 3,91 76,36 Döktaş Dökümcülük 30,50 -3,24 -0,39 Duran Doğan Basım 21,30 2,11 103,05 Dyo Boya 10,02 2,24 -10,91 Eczacıbaşı İlaç 7,18 2,57 -0,30 Eczacıbaşı Yatırım 48,90 2,77 81,66 E-Data Teknoloji 11,89 3,21 Edip Gayrimenkul 3,50 -1,41 5,42 Ege Endüstri 1.719,50 0,91 3,28 Ege Gübre 231,30 3,31 61,23 Ege Profil 31,82 1,99 -15,48 Ege Seramik 14,64 2,45 51,51 Egeplast 22,00 -0,81 -33,93 Ekiz Kimya 8,15 7,52 14,31 Elite Naturel Organik Gıda 22,98 3,89 Emek Elektrik 2,76 0,36 -3,34 Eminiş Ambalaj 19,86 -4,43 -46,09 Emlak Konut GMYO 2,26 1,80 6,87 Enerjisa Enerji 13,07 1,95 13,35 Enka İnşaat 15,36 -0,32 118,13 Erbosan 122,10 0,49 201,07 Ereğli Demir Çelik 22,84 1,60 73,87 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,15 1,61 Ersu Gıda 4,94 1,65 0,00 Escar Turizm Taşımacılık 30,04 5,03 Escort Teknoloji 5,26 -1,50 -19,94 Esenboğa Elektrik 29,58 2,21 55,47 Etiler Gıda 5,48 0,55 37,69 Euro Kapital Yat. Ort. 3,42 -1,72 -10,46 Euro Trend Yat. Ort. 3,34 -0,89 -5,60 Euro Yat. Ort. 3,55 -1,66 -20,07 Euro Yatırım Holding 1,71 0,00 -39,79 Europap Tezol Kağıt 14,74 5,06 Fade Gıda 8,06 9,96 54,95 Fenerbahçe Futbol 34,44 3,11 16,51 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,26 0,00 -23,34 F-M İzmit Piston 118,60 0,51 -3,26 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,79 -0,43 5,83 Ford Otosan 246,50 3,14 105,25 Formet Metal ve Cam 1,19 0,00 -51,49 Frigo Pak Gıda 3,86 -6,99 49,03 Galata Wind Enerji 5,02 2,66 Galatasaray Sportif 3,90 -4,18 -3,70 Garanti Bankası 11,40 -0,35 12,31 Garanti Faktoring 12,55 1,87 12,76 Garanti Yat. Ort. 2,60 4,84 -19,15 Gedik Y. Men. Değ. 7,42 1,64 25,21 Gediz Ambalaj 17,87 0,17 33,36 Gelecek Varlık Yönetimi 12,82 1,26 Gen İlaç 14,84 2,77 Gentaş 3,50 3,24 -22,45 Gersan Elektrik 5,46 1,68 -11,07 Gimat Mağazacılık 2,11 -0,94 Girişim Elektrik Sanayi 23,10 3,31 Global Men. Değ. 6,06 -1,30 0,83 Global Yat. Holding 2,04 -0,97 -41,93 Good-Year 9,14 0,00 14,71 Göltaş Çimento 39,20 0,93 -4,49 Gözde Girişim 8,92 0,22 11,78 GSD Denizcilik 3,88 -0,77 59,33 GSD Holding 3,16 3,27 25,90 Gübre Fabrik. 79,00 2,93 -8,19 Güler Yat. Holding 3,27 5,83 -5,57 Halk GMYO 2,61 0,77 -14,37 Hatay Tekstil 17,89 6,81 31,20 Hedef Girişim 2,65 0,38 4,96 Hedef Holding 3,49 1,16 Hektaş 11,73 2,45 119,57 HUB Girişim 9,81 4,03 -46,10 Hürriyet Gzt. 2,26 6,60 7,62 ICBC Turkey Bank 6,02 3,61 -7,38 İdeal Finansal Teknolojiler 30,30 -9,66 125,11 İdealist GMYO 1,92 0,52 -19,09 İhlas Ev Aletleri 0,96 0,00 -48,47 İhlas Gayrimenkul 0,86 0,00 -31,20 İhlas Gazetecilik 0,72 0,00 -70,77 İhlas Haber Ajansı 6,54 9,92 İhlas Holding 0,57 0,00 -49,23 İhlas Yayın Holding 0,69 -1,43 -39,47 İndeks Bilgisayar 7,40 2,35 59,28 Info Yatırım 5,30 -2,39 13,48 İntema 50,45 9,96 26,44 Inveo Yatırım Holding 28,62 0,92 97,76 İpek Doğal Enerji 13,89 0,58 6,19 İskenderun Demir Çelik 19,92 2,31 120,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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