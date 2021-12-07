Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,23
|-4,21
|-32,43
|Acıpayam Selüloz
|21,00
|-7,33
|23,33
|Adel Kalemcilik
|30,02
|2,04
|-10,09
|Adese Gayrimenkul
|0,80
|-2,44
|-66,96
|Afyon Çimento
|4,16
|1,71
|-18,59
|AGESA Hayat Emeklilik
|20,58
|-0,39
|20,10
|Ak Enerji
|2,00
|-2,44
|-9,50
|Akbank
|7,21
|0,28
|6,69
|Akçansa
|21,00
|9,95
|30,42
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,93
|2,12
|-19,69
|Akfen GMYO
|5,08
|3,06
|181,05
|Akın Tekstil
|38,88
|-0,56
|22,42
|Akiş GMYO
|1,85
|-1,07
|-33,75
|Akmerkez GMYO
|44,70
|-1,37
|-26,92
|Aksa
|30,06
|1,01
|117,60
|Aksa Enerji
|9,61
|1,59
|158,33
|Aksigorta
|8,05
|0,75
|-3,12
|Aksu Enerji
|22,56
|1,99
|198,92
|Alarko Carrıer
|340,00
|-0,73
|-6,10
|Alarko GMYO
|30,52
|1,40
|20,49
|Alarko Holding
|11,54
|1,23
|35,42
|Albaraka Türk
|1,96
|-1,01
|1,03
|Alcatel Lucent Teletaş
|29,08
|-0,95
|-1,96
|Alkim Kağıt
|16,80
|0,24
|29,79
|Alkim Kimya
|19,30
|0,31
|37,01
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,40
|-4,11
|-4,49
|Altınyunus Çeşme
|69,15
|9,94
|38,41
|Anadolu Efes
|27,82
|2,73
|30,24
|Anadolu Grubu Holding
|40,18
|0,05
|53,80
|Anadolu Hayat Emek.
|13,20
|2,72
|64,27
|Anadolu Isuzu
|26,12
|-0,38
|45,11
|Anadolu Sigorta
|6,65
|0,76
|-7,90
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|23,50
|-2,08
|Anel Elektrik
|2,68
|-1,11
|-0,14
|Arçelik
|48,52
|1,93
|70,49
|ARD Bilişim Teknolojileri
|7,85
|-1,01
|16,25
|Arena Bilgisayar
|12,74
|2,99
|16,86
|Armada Bilgisayar
|64,50
|-1,07
|31,42
|Arsan Tekstil
|5,72
|1,06
|43,51
|Arzum Ev Aletleri
|18,03
|0,73
|-25,39
|Aselsan
|23,08
|2,40
|27,67
|Ata GMYO
|4,00
|0,50
|-27,40
|Atakule GMYO
|3,02
|-2,27
|29,00
|Atlantis Yatırım Holding
|7,50
|4,02
|34,89
|Atlas Yat. Ort.
|1,31
|-0,76
|-23,93
|ATP Bilgisayar
|57,80
|-4,38
|Avrasya GMYO
|1,89
|-1,05
|-27,84
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,27
|0,44
|-29,06
|Avrupa Yatırım Holding
|6,51
|-3,41
|8,50
|Aydem Enerji
|7,17
|-1,24
|Ayen Enerji
|6,75
|0,30
|24,77
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|22,10
|-4,58
|95,93
|Aygaz
|23,00
|0,26
|62,13
|Bagfaş
|12,70
|9,96
|77,37
|Bak Ambalaj
|20,80
|-1,42
|5,18
|Balatacılar Balatacılık
|9,03
|2,03
|9,59
|Bantaş Ambalaj
|3,54
|-1,39
|13,22
|Banvit
|76,50
|-0,65
|47,12
|Başkent Doğalgaz GMYO
|13,33
|0,68
|Baştaş Başkent Çimento
|13,31
|10,00
|-23,37
|Batı Çimento
|16,58
|1,41
|252,02
|Batısöke Çimento
|2,50
|0,81
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,75
|-1,15
|-26,96
|Bera Holding
|11,58
|2,66
|-42,90
|Berkosan Yalıtım
|8,90
|-2,94
|-0,22
|Beşiktaş Futbol Yat.
|5,18
|-0,19
|28,22
|Beyaz Filo
|9,25
|-2,22
|-8,23
|Bilici Yatırım
|16,90
|-0,71
|205,42
|Bim Mağazalar
|77,55
|6,23
|12,15
|Biotrend Çevre ve Enerji
|7,20
|0,98
|Birko Mensucat
|1,01
|1,00
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|9,96
|-0,70
|Birlik Mensucat
|2,02
|1,00
|-41,62
|Bizim Mağazaları
|14,98
|0,13
|0,04
|BMS Çelik Hasır
|9,06
|-0,44
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,67
|-1,48
|Borusan Mannesmann
|30,38
|0,93
|9,28
|Borusan Yat. Paz.
|399,20
|-0,62
|-12,12
|Bosch Fren Sistemleri
|1.068,00
|1,96
|-13,15
|Bossa
|30,88
|2,80
|73,00
|Brisa
|32,00
|0,00
|65,26
|Burçelik
|29,00
|-2,55
|37,96
|Burçelik Vana
|26,42
|-2,15
|-46,80
|Bursa Çimento
|4,69
|-2,70
|-5,78
|Carrefoursa
|44,24
|-0,94
|-38,38
|Casa Emtia Petrol
|111,80
|-1,67
|5,47
|Ceo Event Medya
|13,08
|-0,23
|103,42
|Coca Cola İçecek
|96,10
|0,95
|51,32
|Cosmos Yat. Holding
|9,09
|-1,09
|12,78
|Credıtwest Faktorıng
|5,40
|4,25
|-8,01
|Çan2 Termik
|12,45
|0,16
|Çelebi
|196,00
|4,31
|7,38
|Çelik Halat
|8,51
|-2,96
|-6,46
|Çemaş Döküm
|1,31
|2,34
|-23,06
|Çemtaş
|17,66
|0,23
|12,40
|Çimbeton
|228,50
|-0,74
|-22,93
|Çimentaş
|32,78
|2,95
|-9,35
|Çimsa
|37,68
|3,97
|111,69
|Çuhadaroğlu Metal
|10,55
|-1,40
|38,68
|Dagi Giyim
|2,95
|2,79
|-13,40
|Dagi Yatırım Holding
|11,95
|4,82
|-7,36
|Dardanel
|3,18
|-1,55
|-40,28
|Datagate Bilgisayar
|13,75
|-0,79
|-14,65
|Demısaş Döküm
|9,29
|-3,53
|43,46
|Denge Holding
|1,32
|0,00
|-56,54
|Deniz GMYO
|1,71
|0,59
|-7,17
|Derimod
|8,37
|3,21
|-14,07
|Derlüks Yatırım Holding
|5,09
|-0,39
|-42,29
|Desa Deri
|9,26
|-1,80
|-4,93
|Despec Bilgisayar
|10,12
|-1,65
|-22,51
|Deva Holding
|30,46
|0,20
|26,61
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|12,94
|2,29
|20,09
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,20
|2,44
|12,60
|Ditaş Doğan
|26,70
|-2,91
|105,29
|DO-CO
|1.186,10
|3,19
|88,27
|Doğan Burda
|139,40
|-9,95
|521,21
|Doğan Holding
|3,50
|3,55
|16,74
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,38
|-1,24
|2,19
|Doğu Aras Enerji
|101,10
|-0,88
|Doğusan
|3,85
|1,85
|6,03
|Doğuş GMYO
|10,83
|1,21
|32,56
|Doğuş Otomotiv
|50,90
|5,69
|96,35
|Döktaş Dökümcülük
|35,20
|5,39
|14,96
|Duran Doğan Basım
|18,52
|-0,54
|76,55
|Dyo Boya
|10,79
|0,09
|-4,07
|Eczacıbaşı İlaç
|7,41
|2,21
|2,89
|Eczacıbaşı Yatırım
|50,45
|-0,10
|87,41
|E-Data Teknoloji
|14,03
|3,54
|Edip Gayrimenkul
|3,57
|0,28
|7,53
|Ege Endüstri
|1.917,60
|1,65
|15,18
|Ege Gübre
|248,90
|5,42
|73,50
|Ege Profil
|36,08
|-0,61
|-4,16
|Ege Seramik
|17,11
|-1,10
|77,08
|Egeplast
|26,20
|7,91
|-21,32
|Ekiz Kimya
|7,70
|-1,28
|7,99
|Elite Naturel Organik Gıda
|25,30
|-7,93
|Emek Elektrik
|2,96
|1,37
|3,67
|Eminiş Ambalaj
|20,36
|-1,64
|-44,73
|Emlak Konut GMYO
|2,40
|0,84
|13,50
|Enerjisa Enerji
|14,27
|-0,21
|23,76
|Enka İnşaat
|16,60
|2,15
|135,74
|Erbosan
|139,50
|0,50
|243,98
|Ereğli Demir Çelik
|25,44
|7,52
|93,66
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,28
|0,00
|Ersu Gıda
|5,42
|0,37
|9,72
|Escar Turizm Taşımacılık
|30,12
|0,00
|Escort Teknoloji
|6,54
|5,31
|-0,46
|Esenboğa Elektrik
|32,72
|0,99
|71,97
|Etiler Gıda
|5,10
|-0,39
|28,14
|Euro Kapital Yat. Ort.
|3,99
|1,01
|4,46
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,62
|1,69
|2,31
|Euro Yat. Ort.
|3,60
|0,56
|-18,94
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|1,10
|-35,21
|Europap Tezol Kağıt
|16,05
|0,94
|Fade Gıda
|8,16
|0,74
|56,87
|Fenerbahçe Futbol
|32,20
|0,37
|8,93
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,60
|4,42
|-11,80
|F-M İzmit Piston
|137,00
|0,22
|11,75
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|14,81
|-1,13
|13,66
|Ford Otosan
|258,10
|1,57
|114,91
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|3,15
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|4,26
|-0,93
|64,47
|Galata Wind Enerji
|5,34
|-0,19
|Galatasaray Sportif
|4,04
|2,54
|-0,25
|Garanti Bankası
|11,83
|-0,08
|16,54
|Garanti Faktoring
|14,49
|3,65
|30,19
|Garanti Yat. Ort.
|2,54
|-1,17
|-21,02
|Gedik Y. Men. Değ.
|7,69
|-0,13
|29,76
|Gediz Ambalaj
|19,91
|2,68
|48,58
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,55
|1,35
|Gen İlaç
|14,26
|3,33
|Gentaş
|3,92
|4,81
|-13,15
|Gersan Elektrik
|5,86
|-0,51
|-4,56
|Gimat Mağazacılık
|2,38
|9,68
|Girişim Elektrik Sanayi
|23,68
|3,41
|Global Men. Değ.
|6,46
|1,73
|7,49
|Global Yat. Holding
|2,43
|4,74
|-30,83
|Good-Year
|9,71
|0,73
|21,86
|Göltaş Çimento
|46,88
|-0,04
|14,22
|Gözde Girişim
|9,20
|1,43
|15,29
|GSD Denizcilik
|4,16
|0,73
|70,83
|GSD Holding
|3,47
|-0,86
|38,25
|Gübre Fabrik.
|84,75
|-0,35
|-1,51
|Güler Yat. Holding
|3,04
|0,33
|-12,21
|Halk GMYO
|2,82
|-0,35
|-7,48
|Hatay Tekstil
|19,45
|-0,97
|42,64
|Hedef Girişim
|2,83
|-0,70
|12,09
|Hedef Holding
|4,45
|9,88
|Hektaş
|13,42
|0,30
|151,20
|HUB Girişim
|10,38
|-3,35
|-42,97
|Hürriyet Gzt.
|2,13
|0,00
|1,43
|ICBC Turkey Bank
|6,31
|0,80
|-2,92
|İdeal Finansal Teknolojiler
|32,18
|2,35
|139,08
|İdealist GMYO
|2,18
|1,87
|-8,13
|İhlas Ev Aletleri
|1,05
|-0,94
|-43,64
|İhlas Gayrimenkul
|0,94
|0,00
|-24,80
|İhlas Gazetecilik
|0,77
|0,00
|-68,74
|İhlas Haber Ajansı
|7,83
|6,10
|İhlas Holding
|0,63
|1,61
|-43,88
|İhlas Yayın Holding
|0,75
|-1,32
|-34,21
|İndeks Bilgisayar
|8,03
|-0,99
|72,84
|Info Yatırım
|5,32
|3,50
|13,91
|İntema
|66,00
|10,00
|65,41
|Inveo Yatırım Holding
|31,20
|-0,13
|115,59
|İpek Doğal Enerji
|15,69
|1,23
|19,95
|İskenderun Demir Çelik
|24,52
|3,37
|171,36
(Sürecek)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi