Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,22 -0,19 -32,56 Acıpayam Selüloz 20,38 -2,95 19,69 Adel Kalemcilik 30,50 1,60 -8,65 Adese Gayrimenkul 0,79 -1,25 -67,37 Afyon Çimento 4,13 -0,72 -19,18 AGESA Hayat Emeklilik 20,80 1,07 21,38 Ak Enerji 1,98 -1,00 -10,41 Akbank 7,41 2,77 9,65 Akçansa 20,78 -1,05 29,05 Akdeniz Yatırım Hold. 1,87 -3,11 -22,19 Akfen GMYO 4,76 -6,30 163,35 Akın Tekstil 42,30 8,80 33,19 Akiş GMYO 1,85 0,00 -33,75 Akmerkez GMYO 44,72 0,04 -26,89 Aksa 29,98 -0,27 117,02 Aksa Enerji 9,48 -1,35 154,84 Aksigorta 8,22 2,11 -1,07 Aksu Enerji 22,20 -1,60 194,15 Alarko Carrıer 345,00 1,47 -4,72 Alarko GMYO 30,56 0,13 20,64 Alarko Holding 11,53 -0,09 35,31 Albaraka Türk 1,97 0,51 1,55 Alcatel Lucent Teletaş 28,28 -2,75 -4,65 Alkim Kağıt 16,97 1,01 31,11 Alkim Kimya 20,36 5,49 44,53 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,36 -2,86 -7,22 Altınyunus Çeşme 71,90 3,98 43,92 Anadolu Efes 28,40 2,08 32,95 Anadolu Grubu Holding 42,50 5,77 62,68 Anadolu Hayat Emek. 13,27 0,53 65,14 Anadolu Isuzu 25,84 -1,07 43,56 Anadolu Sigorta 6,59 -0,90 -8,73 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 22,90 -2,55 Anel Elektrik 2,65 -1,12 -1,25 Arçelik 49,18 1,36 72,81 ARD Bilişim Teknolojileri 7,88 0,38 16,70 Arena Bilgisayar 12,80 0,47 17,41 Armada Bilgisayar 65,45 1,47 33,35 Arsan Tekstil 5,80 1,40 45,51 Arzum Ev Aletleri 17,68 -1,94 -26,83 Aselsan 23,90 3,55 32,20 Ata GMYO 4,02 0,50 -27,04 Atakule GMYO 2,94 -2,65 25,58 Atlantis Yatırım Holding 7,47 -0,40 34,35 Atlas Yat. Ort. 1,30 -0,76 -24,51 ATP Bilgisayar 63,55 9,95 Avrasya GMYO 1,89 0,00 -27,84 Avrasya Petrol ve Tur. 2,24 -1,32 -30,00 Avrupa Yatırım Holding 6,75 3,69 12,50 Aydem Enerji 7,11 -0,84 Ayen Enerji 6,64 -1,63 22,74 Ayes Çelik Hasır ve Çit 24,28 9,86 115,25 Aygaz 23,56 2,43 66,07 Bagfaş 13,97 10,00 95,11 Bak Ambalaj 21,10 1,44 6,69 Balatacılar Balatacılık 9,80 8,53 18,93 Bantaş Ambalaj 3,53 -0,28 12,90 Banvit 77,00 0,65 48,08 Başkent Doğalgaz GMYO 14,27 7,05 Baştaş Başkent Çimento 13,00 -2,33 -25,16 Batı Çimento 15,87 -4,28 236,94 Batısöke Çimento 2,42 -3,20 -0,82 Bayrak Taban Sanayi 7,59 -2,06 -28,46 Bera Holding 11,41 -1,47 -43,74 Berkosan Yalıtım 8,70 -2,25 -2,47 Beşiktaş Futbol Yat. 5,20 0,39 28,71 Beyaz Filo 9,91 7,14 -1,68 Bilici Yatırım 17,41 3,02 214,64 Bim Mağazalar 76,15 -1,81 10,13 Biotrend Çevre ve Enerji 7,12 -1,11 Birko Mensucat 1,00 -0,99 -9,91 Birleşim Mühendislik 9,94 -0,20 Birlik Mensucat 2,10 3,96 -39,31 Bizim Mağazaları 14,66 -2,14 -2,10 BMS Çelik Hasır 8,85 -2,32 Boğaziçi Beton Sanayi 4,73 1,28 Borusan Mannesmann 30,94 1,84 11,29 Borusan Yat. Paz. 417,50 4,58 -8,10 Bosch Fren Sistemleri 1.173,50 9,88 -4,57 Bossa 32,66 5,76 82,97 Brisa 33,96 6,13 75,38 Burçelik 28,18 -2,83 34,06 Burçelik Vana 25,60 -3,10 -48,45 Bursa Çimento 4,74 1,07 -4,77 Carrefoursa 44,46 0,50 -38,08 Casa Emtia Petrol 112,50 0,63 6,13 Ceo Event Medya 13,66 4,43 112,44 Coca Cola İçecek 97,50 1,46 53,52 Cosmos Yat. Holding 9,26 1,87 14,89 Credıtwest Faktorıng 4,86 -10,00 -17,21 Çan2 Termik 12,65 1,61 Çelebi 208,10 6,17 14,01 Çelik Halat 8,99 5,64 -1,18 Çemaş Döküm 1,29 -1,53 -24,23 Çemtaş 17,82 0,91 13,42 Çimbeton 243,90 6,74 -17,74 Çimentaş 34,44 5,06 -4,76 Çimsa 37,58 -0,27 111,12 Çuhadaroğlu Metal 10,57 0,19 38,95 Dagi Giyim 2,93 -0,68 -13,98 Dagi Yatırım Holding 12,19 2,01 -5,50 Dardanel 3,01 -5,35 -43,47 Datagate Bilgisayar 14,02 1,96 -12,97 Demısaş Döküm 9,44 1,61 45,78 Denge Holding 1,32 0,00 -56,54 Deniz GMYO 1,73 1,17 -6,08 Derimod 8,22 -1,79 -15,61 Derlüks Yatırım Holding 5,22 2,55 -40,82 Desa Deri 9,32 0,65 -4,31 Despec Bilgisayar 10,18 0,59 -22,05 Deva Holding 31,18 2,36 29,60 Dinamik Isı Makina Yalıtım 12,98 0,31 20,46 Diriteks Diriliş Tekstil 4,00 -4,76 7,24 Ditaş Doğan 27,56 3,22 111,90 DO-CO 1.210,50 2,06 92,14 Doğan Burda 153,30 9,97 583,16 Doğan Holding 3,50 0,00 16,74 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,35 -1,26 0,90 Doğu Aras Enerji 98,00 -3,07 Doğusan 3,84 -0,26 5,75 Doğuş GMYO 10,77 -0,55 31,82 Doğuş Otomotiv 50,30 -1,18 94,03 Döktaş Dökümcülük 35,30 0,28 15,28 Duran Doğan Basım 20,36 9,94 94,09 Dyo Boya 11,19 3,71 -0,51 Eczacıbaşı İlaç 7,42 0,13 3,03 Eczacıbaşı Yatırım 50,50 0,10 87,60 E-Data Teknoloji 14,70 4,78 Edip Gayrimenkul 3,50 -1,96 5,42 Ege Endüstri 1.975,00 2,99 18,63 Ege Gübre 265,40 6,63 85,00 Ege Profil 36,54 1,27 -2,94 Ege Seramik 16,75 -2,10 73,35 Egeplast 26,38 0,69 -20,78 Ekiz Kimya 7,58 -1,56 6,31 Elite Naturel Organik Gıda 26,76 5,77 Emek Elektrik 2,91 -1,69 1,92 Eminiş Ambalaj 20,60 1,18 -44,08 Emlak Konut GMYO 2,54 5,83 20,12 Enerjisa Enerji 14,23 -0,28 23,41 Enka İnşaat 16,61 0,06 135,88 Erbosan 145,20 4,09 258,03 Ereğli Demir Çelik 25,32 -0,47 92,75 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,21 -2,13 Ersu Gıda 5,49 1,29 11,13 Escar Turizm Taşımacılık 30,12 0,00 Escort Teknoloji 6,54 0,00 -0,46 Esenboğa Elektrik 31,88 -2,57 67,56 Etiler Gıda 5,05 -0,98 26,88 Euro Kapital Yat. Ort. 3,90 -2,26 2,11 Euro Trend Yat. Ort. 3,97 9,67 12,20 Euro Yat. Ort. 3,60 0,00 -18,94 Euro Yatırım Holding 1,91 3,80 -32,75 Europap Tezol Kağıt 16,85 4,98 Fade Gıda 8,03 -1,59 54,37 Fenerbahçe Futbol 32,14 -0,19 8,73 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,60 0,00 -11,80 F-M İzmit Piston 139,00 1,46 13,38 Fonet Bilgi Teknolojileri 14,27 -3,65 9,52 Ford Otosan 257,60 -0,19 114,49 Formet Metal ve Cam 1,28 -2,29 -47,82 Frigo Pak Gıda 4,10 -3,76 58,30 Galata Wind Enerji 5,25 -1,69 Galatasaray Sportif 3,97 -1,73 -1,98 Garanti Bankası 11,98 1,27 18,02 Garanti Faktoring 14,06 -2,97 26,33 Garanti Yat. Ort. 2,55 0,39 -20,71 Gedik Y. Men. Değ. 7,63 -0,78 28,75 Gediz Ambalaj 19,82 -0,45 47,91 Gelecek Varlık Yönetimi 13,20 -2,58 Gen İlaç 13,96 -2,10 Gentaş 3,85 -1,79 -14,70 Gersan Elektrik 6,02 2,73 -1,95 Gimat Mağazacılık 2,48 4,20 Girişim Elektrik Sanayi 21,32 -9,97 Global Men. Değ. 6,40 -0,93 6,49 Global Yat. Holding 2,42 -0,41 -31,12 Good-Year 10,10 4,02 26,75 Göltaş Çimento 47,20 0,68 15,00 Gözde Girişim 9,10 -1,09 14,04 GSD Denizcilik 4,17 0,24 71,24 GSD Holding 3,52 1,44 40,24 Gübre Fabrik. 86,05 1,53 0,00 Güler Yat. Holding 2,97 -2,30 -14,23 Halk GMYO 2,79 -1,06 -8,46 Hatay Tekstil 19,84 2,01 45,50 Hedef Girişim 2,81 -0,71 11,30 Hedef Holding 4,89 9,89 Hektaş 14,76 9,99 176,28 HUB Girişim 10,42 0,39 -42,75 Hürriyet Gzt. 2,07 -2,82 -1,43 ICBC Turkey Bank 6,29 -0,32 -3,23 İdeal Finansal Teknolojiler 34,00 5,66 152,60 İdealist GMYO 2,13 -2,29 -10,24 İhlas Ev Aletleri 1,03 -1,90 -44,71 İhlas Gayrimenkul 0,94 0,00 -24,80 İhlas Gazetecilik 0,84 9,09 -65,90 İhlas Haber Ajansı 8,38 7,02 İhlas Holding 0,62 -1,59 -44,77 İhlas Yayın Holding 0,76 1,33 -33,33 İndeks Bilgisayar 8,29 3,24 78,43 Info Yatırım 5,33 0,19 14,12 İntema 70,40 6,67 76,44 Inveo Yatırım Holding 30,02 -3,78 107,43 İpek Doğal Enerji 15,55 -0,89 18,88 İskenderun Demir Çelik 23,30 1,22 174,66 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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