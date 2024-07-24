Borusan Grubu, Hatay'da özel kariyer günü düzenledi

Ekonomi

Borusan Grubu çalışanlarının gönüllü olarak yer aldığı Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu, Hatay'da özel kariyer günü düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Borusan Grubu'nun gönüllülük platformu Okyanus Gönüllü Borusanlılar, deprem bölgesindeki destekleriyle sosyal hayatın normale dönmesi için bölge halkını farklı organizasyonlarla buluşturdu.

Bu çerçevede Okyanus Gönüllü Borusanlılar Platformu tarafından Hatay'da bulunan Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü'nde özel kariyer günü organize edildi. Çocuk ve gençlere yönelik yoga, boyama, seksek, satranç, hologram, sepet atölyeleri düzenlendi. Eğlenceli etkinliklerin ardından mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Ayrıca Borusan Grup şirketlerinde farklı alanlarda çalışan Borusanlılar da eğitim hayatları ve kariyer yolculuklarından tecrübelerini Hatay'daki gençlere aktardı.

Borusan'ın sürdürülebilir fayda odağıyla geliştirdiği Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü projesi, Özel Sektör Gönüllüleri Derneği tarafından düzenlenen Gönülden Ödüller'de iki ödül kazandı. "En Etkili Sivil Toplum Kuruluşu ve Özel Sektör İş Birliği" kategorisinde ödüle layık görülen projenin gönüllülük filmi de "Katma Değeri En İyi Anlatan Video" kategorisinde birinci oldu.

Borusan'ın projesi, Globee Awards-2024 Golden Bridge Awards programında ise "Yılın Yardımsever Şirketi" kategorisinde gümüş ödül kazandı.

"60'tan fazla atölye çalışması gerçekleştirdik"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, 6 Şubat'ta yaşanılan büyük felaketin ardından deprem bölgesindeki halkın maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi olarak da yanlarında olmak amacıyla Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsü projesini hayata geçirdiklerini belirtti.

Ateş, "Kampüsümüzde son olarak kariyer günü etkinliğimizin yanı sıra çocuk ve gençlere özel aktiviteler gerçekleştirdik. Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsümüz, yaklaşık 1,5 sene içerisinde, birçok fayda projesine imza attığımız özel bir koordinasyon merkezi haline geldi. Kampüste yapılan etkinliklerle bugüne dek yaklaşık 35 bin kişiye ulaştık. 100'ün üzerinde Okyanus Gönüllü Borusanlı'nın kampüste görev aldığı, 60'tan fazla atölye çalışması gerçekleştirdik. Borusan olarak deprem bölgesinde her anlamda iyileşmenin sağlanması için fayda odaklı çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Sinemasal Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Enes Kaya ise Sinemasal olarak toplumsal ihtiyaçlara etkili ve sürdürülebilir çözümler bulmaya yönelik çalıştıklarını vurguladı.

Depremin ardından insanların iyi olma hallerini desteklemek için ilk günden itibaren Hatay'da olduklarını kaydeden Kaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Kültür, sanat ve eğitim destek programlarımız ile çocuklar ve gençler başta olmak üzere bölge halkına destek olmak amacıyla Antakya, Defne ve Samandağ'da Sinemasal Akademi kampüslerimizi kurduk. Bu noktada uzun yıllardır Sinemasal yolculuğumuza eşlik eden Borusan Grubu ile hayata geçirdiğimiz Sinemasal Akademi Borusan Defne Kampüsümüze çok değer veriyoruz. Okyanus Gönüllü Borusanlılar ile 'birlikte iyileşeceğiz' söylemiyle çıktığımız bu yolda birbirinden değerli çalışmalar hayata geçirdik. Eğitim destek programımız ile LGS ve YKS sınavlarına hazırladığımız gençlerin Hatay ve Türkiye genelinde elde ettikleri başarılar bu çalışmaların en değerli meyvelerinden biri oldu."