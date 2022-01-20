BOTAŞ'ın gönderdiği gizli mektup gün yüzüne çıktı! Sanayicinin gazı kesilecek, fabrikalar kapanabilir

BOTAŞ, 19 Ocak tarihinde doğal gazla üretim yapan fabrika ve santrallere bir yaz gönderdi. Yazıda sanayiciye verilen doğal gazın cuma gününden itibaren yüzde 40'ının kesileceği belirtildi.

FABRİKALAR KAPANACAK

Yazıyı gören bazı sanayiciler fabrikaları kapatacaklarını açıkladı. FOX TV'de sabah haberlerini sunan İsmail Küçükkaya, BOTAŞ'ın sanayicilere gönderdiği mektubu canlı yayında açıkladı.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Son günlerde mevsimsel koşullardan kaynaklı doğal gaz tüketiminin artması ve yurt dışı arz kaynaklarından sağlanan doğal gaz kesintisi nedeniyle, ülkemizde arz-talep dengesinin sağlanmasında bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Ülkemizde doğal gaz arz-talep dengesinin sağlanmasında karşılaşılan güçlükleri bertaraf edebilmek ve sistem dengesinin sağlanabilmesi için gerekli ilave tedbirlerin alınması ve uygulanması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede; Kullanıcı Birliğiniz ve Kuruluşumuz arasında imzalanmış olan Doğal Gaz Alım Satım Sözleşmesi (Sözleşme)'nin Kısıntı/Kesinti Talimatı başlıklı 8.9 Maddesi gereğince; Sözleşmenizdeki tüm Ölçüm Sistemlerinin toplam Fiili Çekiş miktarı, 21/01/2022 tarih ve saat 08:00 itibariyle ikinci bir bildirime kadar; Sözleşmenizde yer alan tüm Ölçüm Sistemlerinin ilgili Ay toplam Aylık Çekiş Miktarının ilgili Ay Gün sayısına bölünmesi ile hesaplanan ortalama Günlük Gaz Çekiş miktarının %60'ına tekabül eden miktar (KGÇM-Kısıntı/Kesinti Günü Çekiş Miktarı) ile sınırlandırılmıştır. Bu talimata uyulmaması halinde Sözleşme'den kaynaklı müeyyidelerin uygulanması zarureti ortaya çıkacaktır.

Söz konusu doğal gaz kısıntısı ile ilgili olarak gerekli her türlü tedbirin alınması ve sistem dengesinin yeniden sağlanması yönünde sağlayacağınız katkı ve işbirliği için şimdiden teşekkürlerimizi bildiririz."

İRAN, TÜRKLİYE'YE GAZ AKIŞINI KESTİ

İran, teknik arızayı gerekçe göstererek 10 günlüğüne Türkiye'ye doğal gaz akışını kesti.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) duyurusuna göre, İran Milli Gaz Şirketi (NIGC) tarafından Türkiye'ye sağlanan gazın teslimat basıncı ve miktarı 17 Ocak itibarıyla azalmaya başladı ve doğal gaz alımı günlük kontrat miktarının yaklaşık üçte biri seviyesine kadar düştü.

NIGC tarafından BOTAŞ'a yapılan bildirimde, teknik bir arıza gerekçe gösterilerek, Gürbulak noktasından Türkiye'ye doğal gaz arzının mücbir sebepten dolayı 20 Ocak 2022 tarihinden itibaren 10 gün süreyle yapılamayacağı bildirildi.