BOTAŞ\'tan Doğal Gaz Güvencesi

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde yayımlanan açıklamada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası oluşan ve küresel enerji piyasalarını etkileyen gelişmelere ilişkin değerlendirmelere yer verildi.

"DOĞAL GAZ ARZ GÜVENLİĞİNDE VE TEDARİK ZİNCİRİNDE HERHANGİ BİR RİSK BULUNMAMAKTADIR"

Türkiye'de doğal gaz arz güvenliğinin sağlanması amacıyla ilgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içinde sürecin anlık olarak takip edildiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi: "BOTAŞ, doğal gaz arzının kesintisiz ve güvenli şekilde sürdürülebilmesi amacıyla gerekli tüm tedbirleri almıştır. Kaynak çeşitliliği, uzun vadeli sözleşmeler, güçlü iletim altyapısı, depolama ve LNG gazlaştırma kapasitesi sayesinde ülkemizin doğal gaz arz güvenliğinde ve tedarik zincirinde herhangi bir risk bulunmamaktadır. İlgili tüm kurum ve kuruluşlarla yakın işbirliği içerisinde süreç anlık olarak takip edilmektedir."

BAKAN BAYRAKTAR'DAN DA AÇIKLAMA VAR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti.

Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol ile Hürmüz Boğazı'na ilişkin senaryoların, petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) piyasaları, fiyat istikrarı ve küresel arz güvenliği üzerindeki yansımalarını ele aldıklarını ifade eden Bayraktar, "Türkiye olarak kaynak çeşitliliğine dayalı doğal gaz tedarik portföyümüz, güçlü LNG altyapımız, artan yer altı depolama kapasitemiz ve güçlü iletim sistemimiz sayesinde enerji arz güvenliğini çok boyutlu bir yapı içinde yönetiyoruz. Bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyor, gerilimin uluslararası hukuk ve diplomasi zemininde en kısa sürede düşürülmesini temenni ediyoruz. Enerji piyasalarında istikrarın korunması için tüm paydaşlarla eş güdüm içinde çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.