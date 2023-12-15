 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bozüyük Kereste Fabrikası: Atatürk'ün açılışını yaptığı Türkiye'nin ilk kereste fabrikası - Son Dakika
Üye Girişi

Bozüyük Kereste Fabrikası: Atatürk'ün açılışını yaptığı Türkiye'nin ilk kereste fabrikası

Bilecik'te bulunan Bozüyük kereste fabrikası, 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk tarafından açılmış ve Türkiye'nin ilk kurulan kereste fabrikalarından biri olma özelliğine sahiptir. Fabrika, İş Bankası tarafından sağlanan kredi ile finanse edilmiş ve Almanlar tarafından kurulmuştur. Fabrika, ormanlardan getirilen tomrukların dekovil hattı ve teleferik hattıyla işlendiği bir merkez olarak faaliyet göstermiştir. Ancak zamanla büyük bir yangın sonucu kullanılamaz hale gelmiş ve yerine parke fabrikası kurulmuştur.

Bozüyük Kereste Fabrikası: Atatürk\'ün açılışını yaptığı Türkiye\'nin ilk kereste fabrikası
15.12.2023 - 20:17,  Güncelleme: 20:52
Abone Ol

Bilecik'te 1926 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün açılışını yaptığı ve Türkiye'nin ilk kurulan kereste fabrikalarından biri olma özelliği bulunan Bozüyük kereste fabrikasının izleri günümüzde hala duruyor.

1925 yılında Mustafa Kemal Atatürk'ün emriyle fabrikanın kurulduğunu anlatan Araştırmacı Gazeteci Levent Sünal, Türkiye'nin kereste ihtiyacını karşılamak için İş Bankasından kullandırılan 5 milyon lira kredi ile fabrikanın finanse edildiğini söyledi. Almanlar tarafından fabrikanın kurulduğunu ve o dönem Almanların kurmuş olduğu buhar türbini ile fabrikanın elektrik ihtiyacının karşılandığını belirten Levent Sünal, "Fabrikaya kurulan buhar türbinin bir güzel yanı ise artan elektriğin Bozüyük sokaklarına verilmesi ve bu sokakların aydınlatılmasıydı. O günün şartlarında, o dönemde hiçbir yerde hemen hemen olmayan sokak elektrikleri Bozüyük sokaklarını bu fabrika vasıtasıyla aydınlatıyordu. Fabrika, Muratdere ve Aksu ormanları dediğimiz bölgeden teleferik havai hatla getirdiği tomruklar işliyor ve trenle başta İstanbul, Ankara olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerine buradan gönderiliyordu" dedi.

"Kesilen ağaçlar dekovil hattıyla taşınıyordu"

Ormanlarda kesilen ağaçların dekovil hattıyla teleferik hattına taşındığını söyleyen Levent Sünal, "Fabrikanın tomruk taşımasında uyguladığı diğer güzel detayda ormanda kurulan minik tren dediğimiz dekovil hattıydı. Ormanda kesilen ağaçlar önce dekovil trenine yükleniliyor, daha sonra teleferik hattına yani havai hattına getiriliyor. Yaklaşık 25-30 kilometreden teleferik hattı ile fabrikaya getirilen tomruklar burada işleniyordu. Fabrika, 1924'te kurulmaya başladı, 1925'te faaliyete geçti. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 1926 yılı Mayıs ayında fabrikaya gelerek ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgi aldı ve burada öğle yemeği yedi. Çalışanlar ile sohbet etti. Günümüzde fabrikadan burada eser olmadığı gibi yerinde de depo olarak kullanılıyor. Ancak iki tane su kuyusu fabrikanın o günkü su ihtiyacını karşılayan kuyular olarak ve tarihten bir eser olarak kaldı. Kontrol kulesi, Bozüyük kereste fabrikasından geriye kalan 2-3 eserden bir tanesi. Bunun özelliği şu; tomruklar, yaklaşık 30 kilometre yukarıdaki dağlardan teleferik hattıyla bu bölgeye geliyordu, burada kontrol ediliyordu ve buradan fabrikanın yerine havale ediliyordu" dedi.

"Fabrikada büyük yangın çıktı"

Levent Sünal; 1925 yılında kurulan fabrikada 2-3 yıl sonra büyük bir yangın çıktığını anlatarak, "Fabrikanın büyük bir kısmı maalesef yandı ve kullanılamaz hale geldi. Daha sonra tadilatla tekrar onarılıp bir müddet çalıştıktan sonra fabrika kapandı. Kapanan fabrikanın yerine parke fabrikası kuruldu. Fakat bu da çok uzun ömürlü olmadı ve fabrika tarihe karışmış oldu" diye konuştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Kemal Atatürk, Bilecik, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bozüyük Kereste Fabrikası: Atatürk'ün açılışını yaptığı Türkiye'nin ilk kereste fabrikası - Son Dakika


20:34
Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07
Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05
Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10
ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04
Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53
Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25
Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var

Son Dakika
20:34 Arda Güler'e ahlaksız teklif! Soruyu duyunca göz bebekleri yerinden fırladı
20:07 Fenerbahçe'de topa tutulan Jesus'a Arabistan'ı kasıp kavuruyor
20:05 Yaşar Okuyan'ın vefat ettiği iddialarına ailesinden yalanlama
19:49 Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı Ghezzal'a Arabistan'dan talip çıktı
18:10 ABD'de bir öğretmen, İsrail bayrağından rahatsız olan öğrencisini başını kesmekle tehdit etti
18:04 Yeniden Refah Partili milletvekillerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na sürpriz ziyaret
17:53 Başıboş köpek sorunu için 3 bakanlık harekete geçti
17:25 Husumetlisi olduğu aileye sokak ortasında ateş açtı: Ölü ve yaralılar var
17:16 Sergen Yalçın'a açık açık soruldu: Beşiktaş'ın başına geçmek ister misin?
16:38 Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun kuryeyi öldürdüğü kazanın yeni fotoğraflar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 20:59:05. #1.12#
SON DAKİKA: Bozüyük Kereste Fabrikası: Atatürk'ün açılışını yaptığı Türkiye'nin ilk kereste fabrikası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement