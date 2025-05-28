Brent Petrol Fiyatı 63,59 Dolara Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrol Fiyatı 63,59 Dolara Düştü

28.05.2025 10:48
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Brent petrolün varil fiyatı OPEC+ üretim artışı beklentisiyle 63,59 dolara geriledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 64,48 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,75 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.58 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,25 azalarak 63,59 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 60,73 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısıtlı düşüşte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin üretim artışına gideceği beklentisi etkili oldu.

OPEC+ grubunun tüm üyelerinin bir araya geleceği bugünkü toplantısında herhangi bir politika değişikliği beklenmiyor. Ancak grubun 8 üyesinin cumartesi bir araya geleceği toplantıda temmuz ayı için üretim artışına gideceği değerlendiriliyor.

Bu durum, zayıf talep endişelerinin devam ettiği piyasalarda arz fazlası endişelerinin de derinleşmesine neden oluyor.

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan söz konusu ülkeler, nisan ayı itibarıyla günlük toplam 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisini kademeli şekilde gevşetme sürecine girmişti.

Mayısta üç aylık artışa eşdeğer şekilde günlük 411 bin varillik üretim artışına giden 8 ülke, haziranda da aynı seviyede arz artışı yapılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, ABD'nin Chevron'un Venezuela'daki faaliyetlerini yasakladığına ilişkin haber akışının ardından piyasalarda oluşan arz endişeleri ise fiyatlardaki düşüşü sınırladı.

Uluslararası medyada yer alan haberlere göre, ABD yönetimi, Chevron'a Venezuela'daki varlıklarını koruyabilmesi için yalnızca altyapı ve ekipman bakımına izin veren kısıtlı bir lisans verdi. Şirketin petrol üretimi ve ihracatı gibi faaliyetlerde bulunamayacağı ifade edildi.

Chevron'un Venezuela'daki petrol üretimi ve ihracatına olanak tanıyan lisansının süresi dün sona ermişti.

Brent petrolde teknik olarak 66,63 doların direnç, 60,43 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Brent Petrol, Ekonomi, Enerji, Finans, Opec, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatı 63,59 Dolara Düştü - Son Dakika

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