Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor

20.08.2025 09:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrol varil fiyatı 65,87 dolara ulaştı; ABD'deki stok düşüşü ve barış çabaları etkili.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,87 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,10 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,60 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 65,87 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,24 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de stokların arttığına işaret eden veriler ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın bitirilmesine yönelik uluslararası çabaların Rus ham petrolüne yönelik yaptırımları sonlandırabileceğine yönelik beklentilerle yükselişe geçti.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil düştüğünü öngördü. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 200 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklarda beklenenden fazla düşüş olması, ABD'de talebin güçlendiğine işaret ederek petrol fiyatlarını yukarı yönlü destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Bunun yanı sıra, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda barış sağlanabileceğine yönelik beklentilerin artması da fiyatlar üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Washington'da yapılan görüşmeyi değerlendirmek için düzenlediği AB Konseyi toplantısının ardından dün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklamalarda bulunan Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ukrayna konusunda AB Konseyini toplamasının ardından Ukrayna'yı desteklemeye devam ve ABD ile barış çabalarını ilerletme mesajı verdi.

Costa, AB'nin Ukrayna'ya olan sarsılmaz desteğinin yanı sıra Rusya üzerindeki baskıyı sürdürme kararlılığını yineleyerek, "Somut ve temel güvenlik garantileri üzerinde ABD ile çalışacağız. Zelenskiy ve ABD ile adil ve kalıcı bir barışa ulaşmak için sonraki adımları hazırlayacağız." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Avrupalı liderlerle pazartesi günü Beyaz Saray'da bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından Trump, Avrupalı liderlerle görüşmesinin çok iyi geçtiğini, Rus mevkidaşı Putin ile Zelenskiy'nin bir araya geleceği ve kendisinin de katılacağı üçlü zirve için hazırlıklara başladığını açıklamıştı.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz de Zelenskiy ile Putin'in bir araya geleceği zirvenin 2 hafta içinde yapılacağını bildirmişti.

Söz konusu barış çabaları, arz endişelerini hafifleterek fiyatları baskılasa da olası bir uzlaşının Rus ham petrolüne yönelik yaptırımları sonlandıracağına yönelik beklentiler fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Trump, 6 Ağustos'ta, Rusya'dan petrol alımını sürdürmesine yanıt olarak Hindistan'a yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulanmasının öngörüldüğü kararnameyi imzalamıştı. Söz konusu tarife, 27 Ağustos'ta yürürlüğe girecek.

Uzmanlar, Hindistan rafinerilerinin maliyet avantajı sürdükçe Rus petrolü alımlarını sürdürmeyi planladığını belirtiyor. Ayrıca, ay sonunda ABD ile Hindistan arasında yapılması beklenen görüşmelerin fiyatların yönü açısından kritik rol oynayacağı öngörülüyor.

Yatırımcılar ayrıca, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın 22 Ağustos'ta Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada faiz indirimlerine ilişkin vereceği sinyalleri takip edecek.

Brent petrolde teknik olarak 73,32 doların direnç, 61,68 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Brent Petrol, Ukrayna, Ekonomi, Finans, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Yargıtay’dan çarpıcı karar Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı Yargıtay'dan çarpıcı karar! Başkasının fotoğrafını paylaşan yandı
Özgür Özel’in sözleri Bahçeli’yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk Özgür Özel'in sözleri Bahçeli'yi küplere bindirdi: Her sözü yalan ve yamuk
Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü Genç kadın, 2 ay önce evlendiği kocasını öldürdü
Futbolda büyücülük operasyonu 2 kişi gözaltında Futbolda büyücülük operasyonu! 2 kişi gözaltında
Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur Zam pazarlığıyla ilgili dikkat çeken yorum: Rakam bu seviyeye çıkarsa memurlar razı olur
Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı Eşini öldürüp 9 ay boyunca küvette saklayan kadın, sahte kimlikle yakalandı
Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti Sahte ilana kanan yeni evli çift, bir tıkla tüm birikimini kaybetti
Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı Gurme fenomenler çekim yaparken ölüm tehlikesi atlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais’e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan, El Pais'e yazdı: Asla vazgeçmeyeceğiz

09:43
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze’yi işgal planını onayladı
İsrail Savunma Bakanı Katz, Gazze'yi işgal planını onayladı
08:41
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 09:56:11. #7.13#
SON DAKİKA: Brent Petrol Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.