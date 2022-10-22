Araç sahipleri dikkat! Peş peşe yapılan zamlardan sonra motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika
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Araç sahipleri dikkat! Peş peşe yapılan zamlardan sonra motorine bu kez indirim geldi

22.10.2022 00:40

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeyi sürdürüyor. Ekim ayında 5 kez zamlanan fakat sadece 1 kez fiyatı inen motorine 2. indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren motorinin litresi 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimden sonra fiyat 26 lira seviyelerine düştü.

Brent petrolde yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişiyor. 5-11 Ekim arasında 4 kez zam gelen motorine 13 Ekim Perşembe günü 2 lira 14 kuruş indirim gelmişti. Ancak araç sahiplerinin sevinci çok uzun sürmemiş, 15 Ekim'de tekrar 1 lira 1 kuruş zamlanmıştı. Aradan geçen 1 haftanın ardından araç sahiplerini bir nebze de olsa rahatlatacak bir indirim geldi.

FİYAT 1 LİRA 7 KURUŞ DÜŞTÜ

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 7 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin fiyatı yeniden 26 lira seviyelerine geriledi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU

Fiyat değişikliğinin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 37 kuruşa, Ankara'da 26 lira 50 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 52 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Araç sahipleri dikkat! Peş peşe yapılan zamlardan sonra motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Araç sahipleri dikkat! Peş peşe yapılan zamlardan sonra motorine bu kez indirim geldi - Son Dakika
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