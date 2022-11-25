Araç sahiplerine güzel haber! Akaryakıta bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim geldi

Araç sahipleri pompayı takip edemez oldu! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişti

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Petrol fiyatları ve dolar kurundaki değişimlere bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Üst üste 3. günde de akaryakıt fiyatları değişti.

BENZİNE İNDİRİM

2 gün önce benzine 1 lira 16 kuruşluk indirim yansıtılmıştı. Dün ise benzine 55 kuruş zam, motorine 95 kuruş indirim gelmişti. 2 günlük fiyat hareketliliğinin ardından bugün de benzine indirim geldi.

LİTRE FİYATI KAÇ LİRA OLDU?

Bu gece yarısından itibaren benzinin litresi 45 kuruş düştü. İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 16 kuruşa, Ankara'da 20 lira 33 kuruşa, İzmir'de ise 20 lira 34 kuruşa indi.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.