Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor! Fiyat 21 lirayı aşacak - Son Dakika
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Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor! Fiyat 21 lirayı aşacak

21.08.2022 00:18

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Son dönemde motorine gelen üst üste zamların ardından 80 kuruşluk bir zam da benzine geliyor. Pazartesi gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışıyla birlikte benzinin litresi 21 lirayı aşacak.

Rusya- Ukrayna savaşı nedeniyle petrol piyasasında yaşanan dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları da sürekli değişkenlik göstermeye devam ediyor. 18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü ise motorine 1 lira 7 kuruş zam gelmişti. Üst üste gelen fiyat artışlarının ardından akaryakıta bir zam daha göründü.

BENZİNE ZAM GELİYOR

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre; pazartesi gece yarısından itibaren benzinin litresi 80 kuruş artacak. Fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 21 lira 13 kuruşa, İzmir'de 21 lira 24 kuruşa, Ankara'da ise 21 lira 26 kuruşa çıkacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor! Fiyat 21 lirayı aşacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorinin ardından bir zam da benzine geliyor! Fiyat 21 lirayı aşacak - Son Dakika
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