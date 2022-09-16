Motorine büyük indirim beklentisi! Gündeme gelen rakam sevindirici - Son Dakika
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Motorine büyük indirim beklentisi! Gündeme gelen rakam sevindirici

16.09.2022 13:29

Brent petrol ve uluslararası piyasalarda ürün fiyatının düşmesi akaryakıt fiyatlarında indirim beklentilerini de yükseltti. Akaryakıt sektörü kaynakları; bugün petrol, dolar ve ürün fiyatlarında yukarı yönlü ciddi bir hareket olmaması halinde motorine 1,5 TL ile 2 TL arasında bir indirim gelebileceğini söylüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 91,36 dolardan işlem görüyor. Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlamaları, ABD ile Avrupa'da beklenen agresif faiz artırımlarının ekonomileri yavaşlatacağı ve yakıt talebini azaltacağı endişeleri fiyatları aşağı yönlü baskılamaya devam ediyor. Brent petrolde teknik olarak 91,50 ile 92,31 dolar aralığının direnç, 90,69 ile 89,88 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

BÜYÜK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası motorinde büyük indirim bekleniyor. Sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ederken rakam vermedi. Ancak edinilen bilgiye göre; indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.

FİYATLAR SÜREKLİ DEĞİŞİYOR

18 Ağustos Perşembe günü motorine 79 kuruş zam, benzine 83 kuruş indirim, 20 Ağustos Cumartesi günü motorine 1 lira 7 kuruş zam, 25 Ağustos Perşembe günü motorine 95 kuruş zam, 30 Ağustos Salı günü benzine 1 lira 4 kuruş indirim, 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim, 6 Eylül Pazartesi günü benzine 56 kuruş, motorine 70 kuruş zam, LPG'ye ise 40 kuruş indirim gelmişti. Son olarak ise petrol fiyatların 90 dolara inmesinin ardından motorine üst üste yapılan iki zammın ardından 8 Eylül'de 1,14 lira indirim yapılmıştı.

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

  • Benzin: 19,23 TL
  • Motorin: 24,86 TL
  • LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA

  • Benzin: 19,34 TL
  • Motorin: 24,97 TL
  • LPG: 10,94 TL

İZMİR

  • Benzin: 19,34 TL
  • Motorin: 24,99 TL
  • LPG: 10,74 TL
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Son Dakika Ekonomi Motorine büyük indirim beklentisi! Gündeme gelen rakam sevindirici - Son Dakika


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SON DAKİKA: Motorine büyük indirim beklentisi! Gündeme gelen rakam sevindirici - Son Dakika
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