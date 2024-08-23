Brent Petrolü 77,23 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü 77,23 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor. Haftanın son gününde yatay seyreden petrol fiyatları düşüş gösterdi. Dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinde yavaşlayan talep ve Orta Doğu'da devam eden ateşkes müzakereleri fiyatları etkiledi.

23.08.2024 10:17
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 77,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 artarak 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolün varili 73,03 dolardan alıcı buldu.

Haftanın son gününde yatay seyreden petrol fiyatları hafta başından bu yana yüzde 0,50 düşüş gösterdi. Fiyatların düşüşünde dünyanın en çok petrol tüketen ülkelerinde yavaşlayan talep ve Orta Doğu'da devam eden ateşkes müzakereleri etkili oldu.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de ve dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de talebin zayıflayacağına dair endişeler petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskılıyor.

Çin'den gelen son ekonomik veriler, yeni ev fiyatlarının 9 yılın en hızlı düşüşünü sergilediğini, sanayi üretiminin yavaşladığını ve işsizliğin artmasıyla birlikte ekonominin temmuzda ivme kaybettiğini gösterdi. Uzmanların, Çin'e yönelik ekonomik büyüme beklentilerini düşürmesinin ardından ülkede talebin de yavaşlayacağına dair endişeler arttı.

ABD'den gelen zayıf işgücü verileri ekonomik büyümeye dair endişeleri ortaya çıkardı. ABD Çalışma Bakanlığı, Mart 2024'e kadar olan 12 aylık döneme ait tarım dışı istidam verilerini revize etti. Revizyona göre, ABD'de istihdam, söz konusu dönemde daha önce açıklanandan 818 bin daha az arttı. ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı ise 17 Ağustos ile biten haftada 232 bine çıkarken, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 10 Ağustos ile biten haftada 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bine yükseldi.

Küresel petrol rezervlerinin çoğunluğunun bulunduğu Orta Doğu'da ateşkes ihtimaline dair müzakereler piyasalardaki arz endişelerini kısmen hafifletiyor. Ara bulucular İsrail ve Hamas arasında bir anlaşmaya varılması için uzun süredir çaba gösteriyor.

Katar, ABD ve Mısır'ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasındaki esir takası ve Gazze'de ateşkes görüşmelerine ilişkin açıklama yapan Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için yapılan müzakerelerin başarılı olacağını umut ettiğini söyledi.

Brent petrolde teknik olarak 77,97 ile 79,90??????? dolar aralığının direnç, 76,04 ile 74,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent Petrolü 77,23 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika

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