Brent Petrolü 82,79 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???82,79 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,25 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,86 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 azalışla 82,79 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 78,11 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, küresel petrol arzı ve talebine ilişkin öngörüler ve ABD'de dün açıklanan makroekonomik verilerin yanı sıra Kızıldeniz'de devam eden gerginliğin etkisiyle karışık seyir izliyor.
Uluslararası Enerji Ajansının dün yayımlanan raporunda, bu yıl küresel petrol arzının günlük yaklaşık 1 milyon 700 bin varil artarak 103 milyon 800 bin varile ulaşmasının beklendiği belirtildi.
Raporda, küresel petrol talebinin de bu yıl geçen yıla göre günlük yaklaşık 1 milyon 200 bin varil artışla 102 milyon 980 bin varile çıkacağının öngörüldüğü ifade edildi.
Bu öngörüler, piyasalarda arz fazlalığı endişelerine yol açarak fiyatları aşağı yönlü baskıladı. ABD'de salı günü tahminleri aşan enflasyon verilerinin ardından beklentilerin üzerinde düşüş gösteren perakende satış verilerinin Fed'in faiz indirimlerine beklenenden daha geç başlayacağına yönelik beklentileri güçlendirmesi de petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareketleri destekledi.
Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ülkede talebin zayıfladığına işaret eden veriler de bu düşüşe katkıda bulunuyor.
ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'deki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 12 milyon varil artışla 439 milyon 400 bin varil seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 8 milyon 552 bin varil artacağı yönündeydi.
Stok artışının, İngiliz petrol şirketi bp'nin, İndiana eyaletindeki bazı rafinerilerinin elektrik kesintileri nedeniyle devre dışı kalması sonucu talebinin azalmasından kaynakladığı tahmin ediliyor. Söz konusu rafinerilerin günlük yaklaşık 435 bin varil petrol işleme kapasitesine sahip olduğu hesaplanıyor.
Kızıldeniz'deki hareketlilik fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor
Öte yandan, İsrail- Filistin çatışması nedeniyle Orta Doğu'da artan gerginlik fiyatlar üzerinde etkili olarak muhtemel düşüşü kısıtlıyor.
Yemen'deki İran destekli Husiler, dün ülkenin güneyindeki Aden Körfezi'nde İngiliz gemisi LYCAVITOS'u "uygun bir deniz füzesi" ile vurduklarını açıkladı.
Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri tarafından yapılan açıklamada, saldırının Filistin halkına destek amaçlı gerçekleştirildiği, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e yönelik saldırılarına karşılık vermek ve Filistin halkına destek için daha fazla önlem alınacağı kaydedildi.
Brent petrolde teknik olarak 82,85 ile 82,97 dolar aralığının direnç, 82,64 ile 82,55 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Son Dakika › Ekonomi › Brent Petrolü 82,79 Dolardan İşlem Görüyor - Son Dakika
Ocak ayında Türkiye genelinde konut satışları, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 17.8 geriledi. İstanbul toplam satışlardan aldığı yüzde 16.7 payla ilk sırada yer aldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı geçen yıl yüzde 52,7'ye yükseldi. Mutlu olduğunu belirten erkeklerin oranı artarken, evli bireylerin daha mutlu olduğu tespit edildi. Hayat pahalılığı ise ülkedeki en büyük sorun olarak görüldü.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 4 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonların teröristler etkisiz hale getirilene kadar devam edeceği belirtildi.
İstanbul Barosu, Erzincan'daki maden faciasının ardından maden şirketi Anagold Madencilik ve AKP İstanbul Adayı Murat Kurum hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayette, faciada sorumluluğu tespit edilecek diğer kişiler de yer aldı. İstanbul Barosu, adam öldürme, çevrenin kasten kirletilmesi, zehirli madde katma gibi suçlar kapsamında şikayette bulundu ve soruşturma açılmasını talep etti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından düzenlenen Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 42.96'ya yükseldi. Yıl sonu büyüme beklentisi ise yüzde 3.4'ten yüzde 3.2'ye geriledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın iddialı turizm hedeflerinin gerçekleştirilmesi için Türkiye'nin yardımcı olabileceğini belirterek, ''Oradaki tesislerin yapılmasına ve işletmesine katkıda bulunabiliriz. Oraya tur operatörlerimiz ile turist götürmeye de katkıda bulunabiliriz.'' dedi.
İstanbul'da bir metrobüste yaşanan taciz görüntüleri infial yarattı. Ayakta duran bir kadın yolcunun arkasına geçen sapık, parmaklarıyla dakikalarca taciz etti. Mide bulandıran olay cep telefonu kamerasına saniye saniye yansırken, şahsın metrobüsün durmasını fırsat bilerek kaçtığı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yapılan atama kararlarına göre, eski Beyoğlu belediye başkanı Ahmet Misbah Demircan Tunus Büyükelçisi olarak atandı. Demircan, Türkiye ve Tunus arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çalışacaklarını belirtti. Ayrıca, Kuzey Makedonya, Slovakya, Portekiz, Cibuti, Suudi Arabistan, Dominik, Somali, Çad ve Gambiya büyükelçiliklerine de yeni atamalar yapıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?