Brent Petrolü Düşüşte: Çin'in Petrol Talebine Endişeler Etkili

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???81,69 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 83,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 82,08 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,48 azalarak 81,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 77,56 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'in petrol talebine yönelik endişeler etkili oldu.
Çin'de geçen hafta açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta Ay Yeni Yılı'nın kutlandığı Bahar Bayramı tatil döneminde artan harcamaların etkisiyle 6 ay sonra ilk kez bir miktar artış kaydetse de üretici fiyatlarında 16 aydır devam eden gerileme şubatta da sürdü. Deflasyon baskısının sürdüğü ülkede petrol talebi görünümü de olumsuz etkileniyor.
Ülkenin petrol ithalatının, yılın ilk iki ayında önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artmasına rağmen önceki aylara göre düşük kalması da zayıf talep endişelerini artırıyor.
Bu yıl için ekonomik büyüme hedefini yaklaşık yüzde 5 olarak belirleyen Çin'in daha fazla teşvik olmadan bu hedefine ulaşmasının zor olacağına ilişkin değerlendirmeler de ülkenin talep görünümünü olumsuz etkiliyor.
Ayrıca, geçen hafta ABD'de açıklanan makroekonomik verilerden gelen karışık sinyaller de fiyatlar üzerinde etkili oldu.
ABD'de tarım dışı istihdam şubat ayında arttı ancak işsizlik oranı iki yılın en yüksek seviyesine çıkarken, ortalama saatlik kazanç Şubat 2022'den sonraki en düşük artışı kaydetti.
ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerine ne zaman başlayacağına ilişkin belirsizlik sürerken gözler, ülkenin yarın açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi.
İsrail- Filistin çatışması ve Rusya- Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ise fiyatları yukarı yönlü baskılamaya devam ediyor.
Brent petrolde teknik olarak 81,86 ile 82,53 dolar aralığının direnç, 81,19 ile 80,52 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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