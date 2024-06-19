Brent Petrolü Fiyatları Düşüşte - Son Dakika
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Ekonomi

Brent Petrolü Fiyatları Düşüşte

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 84,98 dolardan işlem görüyor. ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler ve jeopolitik gerginlikler fiyatları aşağı yönlü baskılıyor. Ayrıca, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısı Rusya'nın petrol terminalinde yangına neden oldu.

19.06.2024 10:13
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,98 dolardan işlem görüyor.

Dün 85,49 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 85,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,41 azalarak 84,98 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 80,42 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'deki petrol talebine ilişkin endişeler etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 264 bin varil arttığını öngördü.

Stoklardaki artış öngörüsü, ülkede talebin zayıfladığına işaret ederek fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Öte yandan, dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerginlikler fiyatların aşağı yönlü hareketlerini kısıtlamaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırıları sürerken, İsrail- Lübnan arasındaki "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda tırmanan bir gerilim yaşanıyor.

İsrail ordusu dün, Hizbullah ile yaşanan gerilim devam ederken Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, birliklerin sahadaki hazırlıklarının arttırılmasına devam edilmesi yönünde karar alındığı bilgisine de yer verildi.

Ayrıca, Rusya'nın Rostov Bölge Valisi Vasily Golubev'in Telegram üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı saldırısı Rusya'nın güneyindeki Azov limanında yer alan petrol terminalinde büyük bir yangına neden oldu.

Brent petrolde teknik olarak 85,99 ile 87,81 dolar aralığının direnç, 84,17 ile 82,35 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsansız Hava Aracı, Ukrayna, Rusya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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