Brent Petrolü Yükselişe Geçti

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda ???80,62 dolardan işlem görüyor.
Dün 83,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 80,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.09 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,08 artışla 80,62 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 75,92 dolardan alıcı buldu.
Petrol fiyatları, ABD Merkez Bankasının (Fed) politika faizini sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz artışlarında sona gelindiğine yönelik açıklamalarıyla yükselişe geçti.
Powell, sıkılaşmanın ekonomik aktivite ve enflasyon üzerindeki etkilerini gördüklerini, istihdam ve enflasyon hedeflerine ulaşılmasının önündeki risklerin daha iyi bir dengeye geldiğini kaydetti.
Ayrıca, dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de özel sektör istihdamının piyasa beklentilerinin altında artması da Fed'in hazirandan itibaren faiz indirimine başlayabileceği yönündeki beklentileri güçlendirerek petrol fiyatlarının artışına katkıda bulundu.
Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi olan Çin'in borç krizindeki gayrimenkul şirketi Evergrande hakkındaki tasfiye kararının ardından emlak sektörüne ekonomik destek vereceğini açıklaması da ülkede petrol talebinin artacağı beklentilerini destekleyerek fiyat artışlarına katkıda bulundu.
Uzmanlara göre, Çin bu yıl da petrol talebindeki artışta en büyük paya sahip olmaya devam edecek.
İran'ın desteklediği Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de gemi taşımacılığına yönelik saldırılarının maliyetleri artıracağı ve küresel petrol ticaretini sekteye uğratacağı endişeleri de fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor.
Bölgedeki gerilim Husilerin Kızıldeniz'de İsrail limanlarına doğru yol alan ABD'ye ait bir ticari gemiyi vurduklarını duyurmasının ardından daha da arttı.
Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, saldırıyı ABD donanmasına ait "USS Gravely" muhribine düzenledikleri saldırıdan birkaç saat sonra gerçekleştirdiklerini ifade etti. ABD ve İngiltere'nin saldırılarına karşılık vermekten tereddüt etmeyeceklerini vurgulayan Seri, Kızıldeniz'den geçen ABD ve İngiliz gemilerinin kendileri için meşru hedefler olduğunu yineledi.
Brent petrolde teknik olarak 81,35 ile 81,64 dolar aralığının direnç, 80,18 ile 79,80 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
Dünyanın en kapalı ülkelerinden biri olan Kuzey Kore'deki çalışma kamplarında çekilen gizli görüntüler ortaya çıktı. Kim Jong-un'un insanların sınırdan kaçışını engellemek için 2 milyon mayın döşediği ülkeyle ilgili yayınlanan belgeselde Kuzey Korelilerin işkence görüp öldürüldüğü anlar anbean görüntülendi.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 30,3700 seviyesinden işlem görüyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,5 artışla 103,8 puan seviyesinde bulunuyor. Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizlerin tepe noktada olduğu ve daha fazla yükselmeyeceği mesajı varlık fiyatları üzerinde etkili oldu. Para piyasalarında, faiz indirimi beklentileri geriledi. Bugün TCMB PPK metni, PMI verileri ve BoE faiz kararı takip edilecek.
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