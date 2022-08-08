Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar - Son Dakika
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Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar

08.08.2022 09:27
Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,83 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 95,83 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 96,40 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 94,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,95 artışla 95,83 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 89,75 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta petrol talebine ilişkin endişelerin artmasıyla nisan başından bu yana en büyük haftalık düşüşünü kaydeden petrol fiyatları, yeni haftaya piyasalarda arz daralmasına ilişkin endişelerin zemin kazanmasıyla yükselişle başladı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun geçen hafta eylül ayı için kısıtlı bir üretim artışı kararı alması arz endişelerini kuvvetlendirdi.

Uzmanlar, 5 Aralık'ta başlayacak Avrupa Birliği'nin Rus ham petrolüne yönelik kısmi ithalat yasağının, yoğun bir arz baskısı oluşturacağını öngörüyor.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'de petrol endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı 30 Temmuz–5 Ağustos haftasında önceki haftaya göre 7 adet azalışla 598'e geriledi.

Öte yandan, resesyon beklentilerinin yanı sıra dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artış ve getirilen kısıtlamalar, petrol talebine ilişkin endişelere yol açarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Grubu piyasalardaki zayıf petrol talebine işaret ederek, bu yıla ilişkin kısa dönem petrol talebi tahminini günlük 300 bin varil, gelecek yıla ilişkin tahminini de günlük 500 bin varil aşağı revize etmişti.

Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 95,85 ile 96,47 dolar aralığının direnç, 95,23 ile 94,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Brent petrolün varil fiyatı 95,83 dolar - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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