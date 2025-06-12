BTM TEKMER Türkiye'nin Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sağlayacak - Son Dakika
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Ekonomi

BTM TEKMER Türkiye'nin Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sağlayacak

BTM TEKMER Türkiye\'nin Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sağlayacak
12.06.2025 19:06
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BTM TEKMER açılışıyla Türkiye'nin teknoloji ihracatı ve girişimcilik ekosistemi güçlenecek.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) ve Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, "BTM Teknoloji Geliştirme Merkezi (TEKMER) ile Türkiye'nin teknoloji ihracatını artıracak yeni girişimleri ortaya koyacağız." dedi.

BTM TEKMER'in açılışı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul, KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış töreninde konuşan Avdagiç, BTM TEKMER ile beraber Türkiye'nin teknoloji ihracatını artıracak yeni girişimleri ortaya koyacaklarını, üniversite, kamu, özel sektör işbirliğini çok etkin şekilde çalıştırmanın bir örneğini vereceklerini söyledi.

Global ölçekli girişimlerin daha fazla yetişebildiği bir merkez olma özelliğini tahkim edeceklerini belirten Avdagiç, "Bugün, gençlerimiz ve girişimciler için gerçekten müthiş bir derinleşme alanını hayata geçirdiğimizi öngörüyoruz." diye konuştu.

Avdagiç, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki girişimcilik, ekonomik büyümenin itici gücü ve gelişimin de en önemli unsuru ama daha önemli olan konu bu fikri ekonomimiz için itici güce dönüştürecek olan üretimle, ticaretle buluşturmak. İşte BTM TEKMER tam da bunu yapacak. Girişimcilik ruhumuzu doğru biçimde, doğru destek mekanizmalarıyla hayata geçirecek. Buradaki bütün girişimcilerimizi BTM TEKMER'in ortaya koyduğu katkılardan faydalanmaya çağırıyorum. Gerçekten bizim yaptığımız birçok sürecin içinde en çok heyecan duyduğumuz ve akülerimizi şarj etmek ihtiyacı duyduğumuz zaman geldiğimiz yer BTM. Dolayısıyla BTM'de her zaman güzel şeyler görüyoruz. Güzel şeylere katkı vermeye çalışıyoruz.

8 yıl boyunca burada önemli adımlar atmaya çalıştık. Türkiye'nin start-up ekosistemine öncü bir renk katmaya çalıştık. İstanbul Ticaret Odasının 143 yıllık hayatına baktığımız zaman, girişimcilik anlamında yaptığı çok önemli bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Kurulduğumuzdan bu yana 10 binin üzerinde girişimciye destek verdik. Bu sayı gerçekten çok önemli bir sayı. Şu ana kadar yatırımlarımızın değerlenmesi 260 milyon dolar, aldığımız satış miktarı da 30 milyon dolar arttı ama sadece buradan çıkan bir arkadaşımızın, dünya çapında elektronik ticaretin paketlerinin sevki konusunda organizasyon yapan bir şirketimizin geçen sene yaptığı ciro 42 milyon dolar. Yani bir ufak örnek olsun diye söyledim."

Avdagiç, ticaret odasının imkan sunduğunu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının doğrudan ve dolaylı birçok katkısı olduğunu belirterek, "Şimdi çok daha net bir ilave katkı gündeme gelecek." dedi.

"BTM TEKMER Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfa açtı"

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) Genel Müdürü Önder Kul da Türkiye'nin teknoloji odaklı kalkınma hedeflerine hizmet edecek yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edildiğini söyleyerek, BTM TEKMER ile Türkiye'nin girişimcilik ekosisteminde yeni bir sayfanın açıldığını kaydetti.

BTM'nin 8 yıl önce İstanbul'u dünyanın sayılı inovasyon merkezlerinden biri haline getirme hedefiyle yola çıktığını anımsatan Kul, bu hayalin önemli bir parçası olan BTM TEKMER'i resmen hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kul, BTM TEKMER'in çok yönlü bir yapı olarak tasarlandığını anlatarak, "Burada şirketler ofis alanlarının yanında mentörlük desteklerine, yatırımcı ağlarına, uluslararası işbirliklere ve kamu teşviklerine doğrudan erişim sağlayabilir." diye konuştu.

BTM TEKMER ile girişimcilerin teknoloji geliştirmelerini, bu teknolojiyi pazarlara sunmalarını, büyütmelerini ve dünya markalarına dönüştürmelerini hedeflediklerini aktaran Kul, "BTM TEKMER ile uluslararası pazarlara açılmak isteyen girişimcilere köprü vazifesi göreceğiz." dedi.

Kul, BTM TEKMER'i bir dayanışma modeli olarak da tanımladıklarını ve burada kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun işbirliğiyle çok paydaşlı bir yapının söz konusu olduğunu anlatarak, üniversiteler, teknoparklar, yatırımcılar, STK'ler ve herkesin bu yapıdan faydalanmasını ve kendilerine katkı sunmasını beklediklerini belirtti.

KOSGEB Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu da "BTM'nin aslında bir eksiği vardı, AR-GE teşvikleri vermiyordu. Bu vesileyle AR-GE teşviklerinden de istifade edilen bir ortamı sağlamış oluyorlar." diye konuştu.

İbrahimcioğlu, ekosistemdeki bütünleyici örnek olan çalışmalarına ek olarak aynı zamanda girişimcilere, burada olacak olan girişimcilerin tamamına bir fayda daha sağlayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BTM TEKMER Türkiye'nin Girişimcilik Ekosistemine Katkı Sağlayacak - Son Dakika

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