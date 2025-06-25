BTSO 2030 Vizyonu ile Projeler Geliştiriyor

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "BTSO olarak bu vizyonla projeler geliştiriyor ve iş dünyamıza sunuyoruz. Hizmet etmek kolay bir iş değil. Biz burada bu sorumluluğu taşımak için varız. Tüm arkadaşlarımız projelerin getirdiği heyecanla, 'Başkanım, 2030 vizyonunu ortaya koydunuz. Bu vizyon mutlaka hayata geçirilmeli' diyor. Biz de iş dünyasının önünü açacak projeleri üretmek zorundayız" ifadelerini kullandı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Haziran Ayı Meclis Toplantısı, Oda Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 6 Haziran 1889 tarihinde Osman Fevzi Efendi ve arkadaşları tarafından kurulan BTSO'nun bugün süreçleri en iyi okuyan, strateji geliştiren ve buna göre aksiyon alan, Türkiye'nin medarı iftiharı bir sivil toplum kurumu olduğunu söyledi. Bursa'nın ekonomik dönüşümünün kilometre taşları olan TEKNOSAB, Model Fabrika, MESYEB, BUTEKOM gibi merkezleri iş dünyasının destekleriyle hayata geçirdiklerini belirten Başkan Burkay, savunma sanayinde yerli ve milli hedefler doğrultusunda geliştirilen projelerin de ne denli stratejik bir önemde olduğunun bulunduğumuz coğrafyadaki gelişmeler ışığında bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

"Zirveler Uludağ'ın geleceğini değiştirecek"

BTSO'nun adeta bir proje fabrikası gibi çalıştığını belirten Burkay, Bursa'nın kongre ve turizm hayatına yeni bir vizyon kazandırdıklarını ifade etti. Bursa Business School ile uzun süredir hayalini kurdukları bir projeyi daha hayata geçirdiklerini söyleyen Burkay, merkezin bu yıl dört önemli zirveye ev sahipliği yaptığını hatırlattı. "Çevre Forumu, Dirençli Kentler, Enerji, Otomotiv ve Yapay Zeka zirvelerini geride bıraktık. Bu etkinlikler ilk kez düzenleniyor. İkincilerini, üçüncülerini de yapacağız. Şu ana kadar dört büyük kongre gerçekleştirdik; bu sayıyı yıl sonunda sekize, gelecek yıl ise 15'e çıkarmayı hedefliyoruz. Her konseyimiz bu tarz büyük kongrelere ev sahipliği yapacak. Dört yıl sonra uluslararası oyuncular da bu kongreler vesilesiyle Bursa'da olacak. Bursa, ülkemizin kongre merkezi haline gelecek. Bu organizasyonlar sayesinde Uludağ'ın da geleceğinin değişeceğine inanıyorum. Hayaller bu adımlarla başlıyor. Üyelerimizin inanmadığı hiçbir projeyi hayata geçirmemiz mümkün değil" dedi.

"2030 vizyonu üyelerimizin ortak talebi"

Başkan Burkay, üyelerin taleplerini ve sorunlarını çözmeye yönelik yoğun bir gayret içinde olduklarını vurgulayarak, "Hizmet etmek kolay değil. Bu bölgede yaşanan gelişmelere baktığımızda ne kadar doğru adımlar attığımızı görüyoruz. Savunma sanayinin önemi bugün çok daha iyi anlıyoruz. Şehir hastaneleri yıllarca eleştirildi; pandemiyle birlikte herkes, 'İyi ki yapılmış, yapanlardan Allah razı olsun' dedi. Hizmet üretmek zordur. Ancak biz bu sorumluluğu taşıyoruz" dedi.

"Bütün arkadaşlarımız projelerin getirdiği heyecanla, 'Başkanım 2030 vizyonunu ortaya koydunuz. Bunu mutlaka hayata geçirmemiz lazım' diyor" ifadelerini kullanan İbrahim Burkay, sözlerine şöyle devam etti;

"ABD'nin ticaret savaşları olarak tanımladığı yeni süreç, iş dünyamızı doğrudan etkiliyor. Artık dünya, çok farklı düşünen beyinlerle çalışıyor. Bu ortamda rekabet etmek, eskisinden çok daha zor. İşte bu nedenle yeni iş modellerine ihtiyaç var. Geçmişimizle gurur duyacağız elbette, ancak artık daha fazla aksiyon almamız gerekiyor. Çocuklarımıza ve torunlarımıza bırakacağımız bir eserimiz olmalı. 2013'ten bu yana bu mecliste görev yapan tüm arkadaşlarımızla birlikte çıktığımız bu yolculukta, Bursa'ya kazandırdığımız her proje hepimizin ortak eseridir. Bu görevlerimiz sona erdiğinde, arkamıza dönüp 'Bu projeleri biz hayata geçirdik' diyebilmeliyiz."

BTSO'nun UR-GE ve HİSER projeleriyle üyelerin ihracat odaklı büyümesine öncülük ettiğini ifade eden Başkan Burkay, BTSO'nun bu alanda Türkiye'nin en fazla proje üreten kurumu olduğunu vurguladı. Ticaret Bakanlığı destekleriyle yürütülen "Sağlık İçin Bursa" HİSER projesinin, alım heyeti organizasyonu kategorisinde "En İyi Uygulama Örneği" ödülüne layık görüldüğünü hatırlatan Burkay, "Hizmet sektörüne yönelik böyle bir destek daha önce yoktu. Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle bu proje ortaya çıktı. Bu vizyonla hareket eden firmalarımızın rekabet gücü daha da artacak" diye konuştu.

"Yeni girişim sermaye fonları geliyor"

Başkan Burkay, Bursa'da girişimcilik ekosistemini geliştirmek adına yaptıkları çalışmaları da paylaştı. TEKNOSAB Lojistik Teknopark Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun Türkiye'nin en büyük fonlarından biri haline geldiğini belirten Burkay, şunları kaydetti;

"Biz burada stratejik dönüşümü sağlayacak yenilikçi iş modelleri geliştiriyoruz. Yaklaşımımız şu: Ortaya bir değer konuluyorsa, bu değeri tüm Bursa sahiplenmeli ve fayda görmeli. TEKNOSAB Lojistik Teknopark GSYF, bu anlamda tarihi bir iş modelidir. Kısa sürede tabana yaygınlık açısından Türkiye'nin en büyük fonu haline geldi. Şimdi yeni fonlar için de ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Data Center konusunda da görüşmelerimiz sürüyor. Bu alanda da güçlü bir aktör olacağız. Her bir projemizin merkezinde 57 bin üyemiz bulunuyor. Yeni enstrümanları bu yapıların desteğiyle hayata geçireceğiz."

"BTSO 136 yıldır Bursa'nın gelişimine katkı sağlıyor"

BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, 6 Haziran'da BTSO'nun 136. kuruluş yıldönümünü geride bıraktıklarını belirterek, "BTSO, 1889 yılından bu yana üretimin, ihracatın, girişimciliğin ve kalkınmanın odağında yer almış, sanayimizin ve ticaretimizin gelişiminde öncü bir rol üstlenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada, bu köklü mirası vizyoner bir anlayışla geleceğe taşıma kararlılığı içindeyiz. Odamızın güçlü meclisi, üyelerimizin katkılarıyla şekillenen katılımcı yönetim anlayışı ve birlikte inşa ettiğimiz projelerle Bursa'mızın her alanda büyümesine katkı sağlamaya devam ediyoruz. Her dönemde olduğu gibi bugün de küresel rekabetin hızla değiştiği, teknolojik dönüşümün yeni fırsatlar sunduğu bir süreçteyiz. BTSO olarak, bu dönüşümün gerisinde kalmayan değil; aksine yön veren, üyelerinin önünü açan bir anlayışla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu. - BURSA