Araç sahiplerine iki haber birden! Benzine zam, motorine indirim yapılacak - Son Dakika
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Araç sahiplerine iki haber birden! Benzine zam, motorine indirim yapılacak

23.11.2022 10:29

Bu gece yarısından itibaren benzine 55 kuruş zam, motorine ise 95 kuruş indirim yapılacak. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 23,84 TL'ye düşecek.

Petrol ve uluslararası ürün fiyatı ile döviz kurlarındaki değişim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere litre fiyatı benzinde 55 kuruş zamlanacak, motorinde ise 95 kuruş indirim olacak.

İNDİRİMLER PEŞ PEŞE GELMİŞTİ

Araç sahipleri akaryakıt fiyatlarını yakından takip ederken benzinin litre fiyatına 17 Kasım Perşembe günü 77 kuruş, 19 Kasım Cumartesi günü 75 kuruş, dün gece de 1 lira 16 kuruş indirim gelmişti.

YENİ FİYATLAR NE OLACAK?

Bu geceki zamla birlikte benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,58 TL'ye, Ankara'da 20,74 TL'ye, İzmir'de 20,75 TL'ye yükselecek. Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre yaklaşık olarak İstanbul'da 23,84 TL'ye, Ankara'da 23,97 TL'ye, İzmir'de 24,01 TL'ye gerileyecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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Son Dakika Ekonomi Araç sahiplerine iki haber birden! Benzine zam, motorine indirim yapılacak - Son Dakika


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