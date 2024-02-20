Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Brent petrol fiyatlarında dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi beklenirken, pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan, Ankara'da ise 43 lira 79 kuruştan satılacak.

20.02.2024 08:54  Güncelleme: 09:22
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Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

ARAÇ SAHİBİNİN YÜZÜ BU KEZ GÜLECEK

Art arda gelen zamlarla keyfi iyiden iyiye kaçan araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanırken, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 43 LİRADAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan, Ankara'da ise 43 lira 79 kuruş seviyesinden satılacak.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor

Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Selim Kayisi: Araç sahiplerinin yüzü bu sefer gülecek diye utanmadan da başlık atıyorsunuz. 31 1 Yanıtla
  • hüseyin şen: 2 ileri 1 geri 2 ileri 1 geri derken 50 ye dayandı 27 1 Yanıtla
  • Fatih Aydın: R LİK KISIM KUTLAMALARA BAŞLADI 24 0 Yanıtla
  • ALİ ŞAHİN: Şakamısınız siz ya indir bindir . 15 1 Yanıtla
  • Çağlar Yıldırım: Yaw dilimi issiriyorum bu nasıl bir olay anlamiyorum bu kadar zammı hayattimda hiç gormedim arkadaş bu kadar ezilen vatandaş hiç görmedim arkadaş hergun hergun birşeylere zammı olur dalgamı geçiliyor anladimmm yeterrr artikkk wallahi billahi yeterrrrrrrrr akıl koymadiniz millette 10 0 Yanıtla
  • tolga soyadsız: 2 lira zam 1 lira indirim, 3 lira zam 1 lira indirim, 1 lira indirim 2 lira zam , oldu 50 lira ben bu işten hiç birsey anlamadım 7 0 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ: İki ileri 1 geri diye diye 50 dayanıyor.not bakalım 6 aydan sonraki tabelalar ne olacak. 4 0 Yanıtla
  • Yusuf Gümüşsoy: Önce bindir sonra indir ne güzel.. 3 0 Yanıtla
  • Erol MARASLI: İyiki Karadeniz'de dogalgazı,gabarda petrolü bulduk yoksa şimdi fiyatlar 40 küsür yerine herhalde 100 küsür olurdu)) 1 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor - Son Dakika
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