Ekonomi

İstanbul ve Ankara için yaptığı seçim tahmini bomba

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

ARAÇ SAHİBİNİN YÜZÜ BU KEZ GÜLECEK

Art arda gelen zamlarla keyfi iyiden iyiye kaçan araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşanırken, bu gece yarısından itibaren motorine 1 lira 21 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İSTANBUL'DA 43 LİRADAN SATILACAK

Pompaya yansıyacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litresi 43 liradan, Ankara'da ise 43 lira 79 kuruş seviyesinden satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.