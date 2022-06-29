Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir! - Son Dakika
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Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir!

29.06.2022 11:20

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Zam haberleriyle araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorine bugün itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk indirim gelirken, bu geceden itibarense 84 kuruşluk yeni bir indirimin geleceği düşünülüyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

İNDİRİM ÜSTÜNE İNDİRİM GELİYOR

Günlerdir art arda gelen zamlarla araç sahiplerinin keyfini kaçıran motorinde 29 Haziran 2022 itibarıyla 2 lira 50 kuruşluk bir indirim meydana gelirken, fiyat değişikliği pompa fiyatlarına yansıdı. 30 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorine 84 kuruşluk bir indirim daha bekleniyor.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 26 lira 66 kuruştan satılacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS FİYAT DEĞİŞİMLERİNİ DUYURMAMA KARARI ALMIŞTI

EPDK'nın fiyatlardaki değişimi açıklayan tek sendika olan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmasının ardından, sendika dava süreci sonlanana kadar akaryakıttaki fiyat değişimlerini vatandaşlarla paylaşmayacağını açıklamıştı.

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SON DAKİKA: Bu gece yarısından itibaren motorine 84 kuruşluk bir indirim daha gelebilir! - Son Dakika
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