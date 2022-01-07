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Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler! - Son Dakika

Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!

07.01.2022 11:08
Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!

Son dakika haberine göre, kamuya ait sosyal tesisler için ödenecek yeni hizmet bedelleri belli oldu. Buna göre, özelliklerine göre yemek ücreti kişi başı en düşük 24,80 TL, spor tesisleri için kişi başı en düşük 13 TL olarak belirlendi. Ücretlerin, özellik ve kapsamına göre değişeceği belirtildi. İşte detaylar...

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. Uygulamanın 1 Şubat'ta yürürlüğe gireceği belirtildi. İşte son dakika haberinin detayları...

Tebliğle merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim, dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi, benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslar belirlendi.

YEMEK ÜCRETLERİ

Buna göre, kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum personeli, tesisin özelliklerine göre yemek ücreti olarak kişi başına günlük 37,70 lira, 31,30 lira veya 24,80 lira ödeyecek.

KONAKLAMA BEDELİ

Konaklama bedeli ise söz konusu özelliklere göre 14,30 lira, 13 lira veya 11,10 lira olarak belirlendi. Kararlaştırılan konaklama bedelleri 1 Temmuz-15 Ağustos döneminde ise 18,90 veya 17 lira olacak.

  • Konut veya bağımsız bölümde buzdolabı ve televizyon bulunanlarda her bir özellik için günlük en az 6,5 lira, klima bulunanlarda günlük en az 9,10 lira konut başına ilave bedel alınacak.
  • Misafirhanelerden yararlanan kurum personeli kişi başına her gece için en az 18,90 lira ödeyecek.

Buradan yararlanacak geçici görevli kamu personelinden alınacak konaklama bedeli, geçici görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin yarısını, geçici görevli denetim elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin yüzde 50 artırımlı miktarının tamamını geçemeyecek.

Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler!

KREŞ VE ÇOCUK BAKIMEVLERİ ÜCRETİ

Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile diğer kamu personelinin her çocuğu için aylık bakım ücreti asgari 345 lira olarak tespit edildi. Belirlenen asgari aylık ücretlerin kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında yeterli olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen ücretin üzerinde bedel tespit etmeye yetkili kılındı.

SPOR TESİSLERİ

Kurum personeli de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve sahalarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden veya diğer spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak spor alet ve malzemelerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 13 lira, spor alet ve malzemelerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 18,90 lira alınacak. Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 23,50 lira olarak belirlendi.

Tebliğ, 1 Şubat'ta yürürlüğe girecek.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bu haber memurları ilgilendiriyor! İşte kamu tesislerindeki yeni ücretler! - Son Dakika Ekonomi


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