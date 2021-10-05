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Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi - Son Dakika

Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi

05.10.2021 11:48

Bursa'da temiz havası ve manzarasıyla dikkatleri üzerine çeken Boğazova yaylasında ev fiyatları lüks semtlerle yarış halinde! Yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği yaylada, evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp 3 milyon liraya kadar çıkıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinin Çayyaka köyünün Boğazova yaylasında ikinci bir köy oluştu. Bin 200 rakımlı yaylada 500 hane bulunuyor. Ormanların içinde bulunan tabiat harikası köy, herkesi manzarası ve temiz havasıyla kendine hayran bırakıyor.

Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

EVLERİN FİYATI 3 MİLYON LİRAYA KADAR ÇIKIYOR

Bölgede bulunan alabalık tesislerine ve piknik alanlarına hafta sonu çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Tabiat harikası köyde ev fiyatları ise Bursa'nın lüks semtlerindeki ev fiyatlarıyla yarışıyor. Boğazova yaylasında evlerin fiyatı 500 bin liradan başlayıp, 3 milyon liraya kadar çıkıyor. Köyde çok az sayıda satılık ev bulunurken, satılık evler cep yakıyor.

Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor

"GELENLER HAYRAN KALIYOR"

Boğazova yaylasını görenin hayran olduğunu ifade eden Ömer Ağdık, "Burası tabiatı havasıyla her insanın keşfetmesi gereken bir yer. Köyde alabalık çiftlikleri var. Köyde lüks evler var. Burada bin 200 rakım bulunuyor. Burayı gelip görenler hayran kalıyor. Burada 500 hane var. Ucuz ev yok. Ev fiyatları 500 bin liradan başlıyor yukarıya doğru çıkıyor" dedi.

Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor
Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor
Bu köydeki ev fiyatları lüks semtlerle yarışıyor
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi
Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi

turist, piknik, İnegöl, Bursa, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu köyde bulunan evlerin fiyatı, lüks semtlerle bulunan evleri ikiye katlıyor! İşte sebebi - Son Dakika
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