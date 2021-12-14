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Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor - Son Dakika

Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

14.12.2021 11:10

Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor Elleri ile organik oyuncak yapan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu: "Türkiye'de oyuncak sektörünün 1.

Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

Elleri ile organik oyuncak yapan kadınlar, ev ekonomilerine katkı sağlıyor

Ortaköy Kaymakamı Abdulhamit Mutlu:

" Türkiye'de oyuncak sektörünün 1.9 milyar dolarlık pazarı var, bu pazarda kadınların söz sahibi olmasını istiyoruz"

ÇORUM - Çorum'un Ortaköy ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında, kadınlar yaptıkları organik oyuncaklarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de öksüz ve yetim çocukların yüzlerini güldürüyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesinde Kaymakam Abdulhamit Mutlu'nun ilçede kadın istihdamını artırılmasına yönelik hayata geçirdiği "Güçlü Kadınlar Gülen Çocuklar" projesi kapsamında, Halk Eğitim Merkezi'nin de katkılarıyla mesleki eğitim kursu açıldı. Kursa katılan katılanlara 'peluş bebek' yapımı eğitimi verildi. Eğitimin ardından, Ortaköy Kaymakamlığı tarafından kurulan atölyede, istihdam edilen 30 kadın ürettikleri 35 çeşit el yapımı organik oyuncaklarla hem ev ekonomilerine katkı sağlıyor hem de oyuncaklarla ülke genelindeki yetim ve öksüz çocukların yüzlerini güldürüyor. "Şapinuva" adında oluşturulan marka ile üretilen oyuncaklar, öksüz ve yetim çocuklara ulaştırılıyor.

"150 kadının çalışabileceği bir atölye kurmayı planlıyoruz"

Türkiye'de oyuncak sektörünün 1.9 milyar dolar civarında pazarının bulunduğuna dikkat çeken Kaymakam Mutlu, bu pazarın yüzde 80'inin ithalatla karşılandığına vurgu yaparak, "Şu anda 30 kadınımız 35 çeşit yüzde yüz doğal, kanserojen madde içermeyen peluş oyuncak üretimi yapıyor. Bu şekilde ev ekonomisine katkı sağlıyorlar. Şu anda ilk 500 siparişimizi tamamladık. İnşallah Sivas Valiliğimize oyuncakları göndereceğiz. Proje kapsamında kalkınma ajansına projemizi sunduk. İnşallah gelecek hibe kapsamında Ortaköy'de 150 kadının çalışabileceği bir atölye kurmayı planlıyoruz. Burada istihdam edilen kadınlarımız yapacakları organik oyuncak üretimiyle ülkemizin dört bir tarafındaki çocuklara doğal ve sağlıklı oyuncakların ulaşmasını sağlayacaklar" dedi.

"Oyuncaklar doğal ve sağlıklı"

Üretilen oyuncakların tamamının doğal ve sağlıklı olduğunu anlatan Mutlu, "Bizim oyuncaklarımızın güzelliği yüzde 100 doğal ve tamamen sağlıklı. Polar kumaş ve boncuk elyaftan üretilen oyuncaklar. Biz istiyoruz ki ülkemizde çocuklar hem sağlıklı hem de ucuz oyuncaklarla oynasınlar. Üretilen oyuncakları ülkemizin her tarafında bulunan yetim ve öksüz çocuklarımıza da hediye ediyoruz. Daha önceki görev yaptığım yerde 102 ilçedeki yetim ve öksüz çocuklarımıza oyuncak hediye etmiştik. Türkiye'nin 902 ilçesindeki yetim ve öksüz çocuklarımıza bu oyuncaklardan hediye etmiş olacağız" diye konuştu.

Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor
Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor

Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Ortaköy, Çorum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bu projeyle hem üretici kadınların hem de yetim ve öksüz çocukların yüzleri gülüyor - Son Dakika
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