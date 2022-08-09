Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler - Son Dakika
Üye Girişi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler

09.08.2022 15:34

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanan Abdülhamid Han isimli 4. sondaj gemisi Yunanistan'da büyük yankı uyandırdı. Yunan medyası, geminin Akdeniz'deki varlığından rahatsız olurken konuyla ilgili konuşan Erdoğan "Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler. Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelir. Onlar anladı. Ama merak etmesinler, korkmasınlar." dedi.

Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisi Abdülhamid Han, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Mersin'den ilk görevine uğurlandı. Kanuni, Fatih ve Yavuz'dan sonra Mavi Vatan'ın en güçlü gemisi olan Abdülhamid Han, Akdeniz'de hidrokarbon arama çalışmalarına güç katacak.

ABDÜLHAMİD HAN YUNAN MEDYASININ GÜNDEMİNDE

Öte yandanbugün yola çıkan gemi, günlerdir Yunan medyasının da gündemindeydi. Yunan basını bir süredir yakından takip edilen gemi için 3 senaryoyu sayfalarına taşıdı. Yunan Kathimerini gazetesi 'Türk sondaj gemisinin üç olası rotası' başlıklı haberinde Atina'nın Abdülhamid Han'ın Doğu Akdeniz'deki seyrine ilişkin farklı senaryoları mercek altına aldığı bilgisine yer verdi. Geminin Kıbrıs'ın kuzeyinde ya da batısında veya da Rodos'un güneyinde arama faaliyetlerinde bulunabileceği görüşü Yunan basınında ön plana çıktı.

"ATİNA TEYAKKUZDA"

CNN Greece de benzer senaryolara geniş yer ayıran haberinde, "Atina ve Lefkoşa onun hareketlerinden dolayı teyakkuzda" ifadesine yer verdi. Yunan Ta Nea gazetesi Abdülhamid Han sondaj gemisini "Türkiye'nin en modern, en güçlü gemisi" olarak tanımladı.

"KİMSEDEN İCAZET ALMAYACAĞIZ"

Bugünkü törende Abdülhamid Han'ın görev yerini açıklayan Erdoğan, üstü kapalı da Yunanistan'a mesaj verdi. Erdoğan, "Gemimiz buradaki çalışmaları bitince diğer kuyulara geçecektir. Petrolü bulana kadar durmayacaktır. Milletimizin duası, Abdülhamid Han gemimizde arama yapacak arkadaşlarla beraber olacaktır. Sizlerden de hayırlı haberi bekliyoruz. Gemimiz buradan diğer kuyulara geçecek, bulana kadar aramaya devam edecek. Akdeniz'de kendi egemenlik haklarımız var, bu yüzden kimseden icazet almayacağız. Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz." ifadelerini kullandı.

"HİÇ KORKMASINLAR"

Erdoğan, açıklamalarına şöyle devam etti: "Abdülhamid Han gemisi, çalışmalarına başladığında arkalarına aldıkları ağbabalarına güvenerek bize efelik etmeye yeltenenler muhtemelen çıkacaktır. Biz onları ciddiye almayıp kendimize müsavi ve muhatap görmedikçe şımarıklıklarını artıranların sonu bir gün kafayı duvara çarpıp kendine gelmek olacaktır. Ne kuklalar ne de onların iplerini ellerinde tutanlar Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecektir. Gerçi Akdeniz'de Abdülhamid Han ismiyle karşılaşan birilerinin aklına önce Gazi Ethem Paşa ve Dömeke Savaşı gelecektir. Onlar anladı. Hiç değilse üzerinden henüz bir asır geçmiş olan milli mücadeleyi hatırlarlar. Ama hiç merak etmesinler, hiç korkmasınlar. Bizim ilkemizin ne hakkımızı yedirmek ne de kimsenin hakkına göz dikmektir."

YORUMLAR
500
Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de Abdülhamid Han sondaj gemisi 7 Ekim'e kadar Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı Yunanistan'ın geri ittiği 62 kaçak göçmen kurtarıldı

Abdülhamid Han, Yunanistan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler - Son Dakika


Son Dakika
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
14:44 GP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı, "Cumhurbaşkanımız, Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'ya hoş geldiniz" pankartı
14:36 İtalya'da skandal olay! Ünlü futbolcu Domenico Berardi taraftara saldırdı
14:17 Rusya, Avrupa'ya petrol sevkiyatını durdurdu
14:16 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanıyor
14:10 5 yıllık görev süresi sona eren Hollandalı diplomat Türkiye'ye veda etti: Hakkınızı helal edin, Allah'a emanet olun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 15:55:33. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş