Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı - Son Dakika
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Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı

03.09.2022 12:39

Türk lirasının değerinin düşüşüyle beraber ucuz yollu alışveriş için Türkiye'yi tercih eden Bulgarlar, soluğu bir kez daha Edirne'de aldı. Araçlarını ağzına kadar dolduran Bulgar turistin, "Türkiye'de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı. Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

Türkiye'ye sınırdan akın akın giren Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı

"TÜRKİYE'DE HER ŞEY ÇOK UCUZ"

Bulgaristan'dan gelen Yusuf Yusufova, " Türkiye'de her şey çok ucuz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim aldık, ayakkabılar aldık. Bagajları dolduracağız" dedi. Dimka Yusufova, "Türkiye çok ucuz her şeyi buradan alıyoruz. Çocuklara takımlar aldık. Okullar açılacak. Giyim takım ne ihtiyaç varsa aldık" dedi.

Türkiye'ye sınırdan akın akın giren Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı

"NE İHTİYACIMIZ VARSA ALDIK"

Nevin Asenova, "Burası çok uygun. Oturma odası aldım. Halılar aldım yatak odası, tüller aldım. Fiyatlar çok uygun. Bu fırsatı değerlendirin. İngiltere'den geliyorum. Bulgaristan'daki evimizin ihtiyaçlarını buradan karşıladık" dedi. Saffet Asenova, "Burası çok uygun ürünler de güzel. İngiltere'den ta buraya geldik. Halı perde gibi ne ihtiyacımız varsa aldık. Çocuklara da bir şeyler alacağız" dedi.

Türkiye'ye sınırdan akın akın giren Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı

"ETİKETLERİMİZ BULGARCA OLUYOR"

Pazar Esnafı Mehmet Demir, "Müşterilerimizin yüzde 90'ı Bulgarlardan oluşuyor. Leva yükseldiği için bizden alıyorlar Bulgaristan'da satışını da yapıyorlar. Onlar da orada pazarcılık yapıyor. Bizim ürünler kendilerine uygun geliyor. Biz de İstanbul'dan gelip bu pazarda satış yapıyoruz. Etiketlerimiz de Bulgarca oluyor. Burada getirip ürünlerimizi Bulgarlara satıyoruz" dedi.

Türkiye'ye sınırdan akın akın giren Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı
YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Bulgaristan, alışveriş, Türkiye, Edirne, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'ye girip bagajlarını tıka basa dolduran Bulgarlar, satın aldıkları eşyaları taşımakta zorlandı - Son Dakika
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