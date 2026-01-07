Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Venezuela borsası, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince yakalandığına ilişkin haberlerin ardından sert yükseliş kaydetti. Yatırımcıların, siyasi belirsizliğin azalacağı ve ekonomik normalleşmenin hız kazanacağı beklentisiyle özellikle enerji odaklı varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

Başkent Caracas'ta işlem gören IBC endeksi, gelişmenin ardından tek günde yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Endeksin yılbaşından bu yana güçlü bir yükseliş trendi izlediği, Maduro sonrasında toplam yükselişin ise yüzde 75'e ulaştığı ifade ediliyor. Piyasalardaki bu hareket, risk algısındaki düşüş ve reform beklentileriyle ilişkilendiriliyor.

YAPTIRIMLARDA GEVŞEME İHTİMALİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Piyasa yorumcularına göre yükselişi destekleyen en önemli faktör, enerji sektöründe olası düzenlemeler ve uluslararası yaptırımlarda gevşeme ihtimali. Petrol sektörünün yeniden açılabileceği ve yabancı yatırımın önünün açılabileceği düşüncesi, hem hisse senetlerine hem de ülke tahvillerine ilgiyi artırdı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ POZİTİF BİR SEYİR İZLİYOR

Venezuela'daki gelişmelerin küresel piyasalarda da enerji hisselerini gündeme taşıdığı, ABD ve diğer borsalarda enerji şirketlerinin pozitif bir seyir izlediği kaydediliyor. Buna karşılık petrol fiyatlarının jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürdüğü vurgulanıyor.

KISA SÜREDE TOPARLANMASI ZOR

Öte yandan uzmanlar, piyasadaki iyimserliğe rağmen Venezuela ekonomisinin ve petrol üretiminin kısa sürede güçlü bir toparlanma göstermesinin kolay olmayacağı uyarısında bulunuyor. Ülkenin dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olmasına karşın, altyapı sorunları ve uzun yıllara yayılan yatırım eksikliği nedeniyle üretimde ciddi düşüş yaşandığı hatırlatılıyor. Maduro'nun 2013'te göreve gelmesinden bu yana günlük üretimin yaklaşık 2,5 milyon varil seviyesinden 1 milyon varil düzeyine gerilediği belirtilirken, mevcut üretimin korunması için dahi uzun vadede yüksek ölçekli yatırım gerektiği ifade ediliyor.