Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Haberin Videosunu İzleyin
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti
07.01.2026 09:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti
Haber Videosu

Venezuela borsası, Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla kaçırılmasının ardından sert yükseliş kaydetti; IBC endeksindeki artışla birlikte Maduro sonrası yükseliş yüzde 75'e ulaştı.

Venezuela borsası, Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ABD güçlerince yakalandığına ilişkin haberlerin ardından sert yükseliş kaydetti. Yatırımcıların, siyasi belirsizliğin azalacağı ve ekonomik normalleşmenin hız kazanacağı beklentisiyle özellikle enerji odaklı varlıklara yöneldiği belirtiliyor.

Başkent Caracas'ta işlem gören IBC endeksi, gelişmenin ardından tek günde yaklaşık yüzde 50 artış gösterdi. Endeksin yılbaşından bu yana güçlü bir yükseliş trendi izlediği, Maduro sonrasında toplam yükselişin ise yüzde 75'e ulaştığı ifade ediliyor. Piyasalardaki bu hareket, risk algısındaki düşüş ve reform beklentileriyle ilişkilendiriliyor.

YAPTIRIMLARDA GEVŞEME İHTİMALİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Piyasa yorumcularına göre yükselişi destekleyen en önemli faktör, enerji sektöründe olası düzenlemeler ve uluslararası yaptırımlarda gevşeme ihtimali. Petrol sektörünün yeniden açılabileceği ve yabancı yatırımın önünün açılabileceği düşüncesi, hem hisse senetlerine hem de ülke tahvillerine ilgiyi artırdı.

ENERJİ ŞİRKETLERİ POZİTİF BİR SEYİR İZLİYOR

Venezuela'daki gelişmelerin küresel piyasalarda da enerji hisselerini gündeme taşıdığı, ABD ve diğer borsalarda enerji şirketlerinin pozitif bir seyir izlediği kaydediliyor. Buna karşılık petrol fiyatlarının jeopolitik belirsizliklerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürdüğü vurgulanıyor.

KISA SÜREDE TOPARLANMASI ZOR

Öte yandan uzmanlar, piyasadaki iyimserliğe rağmen Venezuela ekonomisinin ve petrol üretiminin kısa sürede güçlü bir toparlanma göstermesinin kolay olmayacağı uyarısında bulunuyor. Ülkenin dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahip olmasına karşın, altyapı sorunları ve uzun yıllara yayılan yatırım eksikliği nedeniyle üretimde ciddi düşüş yaşandığı hatırlatılıyor. Maduro'nun 2013'te göreve gelmesinden bu yana günlük üretimin yaklaşık 2,5 milyon varil seviyesinden 1 milyon varil düzeyine gerilediği belirtilirken, mevcut üretimin korunması için dahi uzun vadede yüksek ölçekli yatırım gerektiği ifade ediliyor.

Nicolas Maduro, Donald Trump, Venezuela, Politika, Ekonomi, Enerji, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti Galatasaray, İspanyol yıldız için harekete geçti
Firari zanlı Bursa’yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı Firari zanlı Bursa'yı birbirine kattı, polise direndi, kız kardeşini yaraladı
Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba Oyuncak silahla kuyumcu soymaya kalktı, sonrasında olanlar bomba
Cenk Tosun’un yeni takımı belli oldu Cenk Tosun'un yeni takımı belli oldu
Alarmları kurun Dev maç şifresiz kanalda Alarmları kurun! Dev maç şifresiz kanalda
Genç istihdam hamlesi 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek Genç istihdam hamlesi! 3 yılda 3 milyon kişi iş hayatına dahil edilecek
Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara’yı üzerine kapanan koruması kurtardı Saray içerisinde iç çatışma: Silahlar çekildi, Şara'yı üzerine kapanan koruması kurtardı
Sadettin Saran: Fenerbahçe’yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız Sadettin Saran: Fenerbahçe'yi bu sene şampiyon yaparak birçok çocuğumuzu Fenerbahçeli yapacağız
İşe İlk Adım Programı nedir İlk 6 aylık maaş devletten İşe İlk Adım Programı nedir? İlk 6 aylık maaş devletten

12:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 senesi ülkemiz için bir reform yılı olacak
12:40
’’Babamın hayrına’’ deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
''Babamın hayrına'' deyip cami önünde 3 bin kişiye domuz eti yedirdi
12:10
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
Adalet Bakanı Tunç: Yeni infaz düzenlemesi söz konusu değil
11:55
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
Okul merdiveni buz pistine döndü, Şahinbey Belediyesi olan bitene kayıtsız
11:41
Anlaşma tamam Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy’e getiriyor
Anlaşma tamam! Fenerbahçe dünyaca ünlü futbolcuyu Kadıköy'e getiriyor
11:31
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya’ya kaçırdı
İngiliz vekilden bomba iddia: Protestolarla sarsılan İran yönetimi altınları Rusya'ya kaçırdı
11:27
Mehmet Akif Ersoy’dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
Mehmet Akif Ersoy'dan Kübranur Uslu hakkında çok konuşulacak sözler
11:22
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış
11:03
Maduro’nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez “ajan“ iddialarına ateş püskürdü
Maduro'nun koltuğuna oturan Delcy Rodriguez "ajan" iddialarına ateş püskürdü
10:51
Vali Köşger: Adana’da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994’ten 7 bin 988’e geriledi
Vali Köşger: Adana'da kasten yaralama suçu bir yılda 7 bin 994'ten 7 bin 988'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2026 13:03:11. #7.11#
SON DAKİKA: Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.