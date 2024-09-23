Burdur\'da Yılın Ahisi Mehmet Örtel Oldu

Ekonomi

Burdur'da 37'ncisi düzenlenen Ahilik törenlerinde 57 yıllık saat tamircisi Mehmet Örtel yılın ahisi oldu.

Burdur'da, geleneksel esnaf ve sanatkarlık kültürünün yaşatılması amacıyla düzenlenen 37. Ahilik Haftası Kutlama Programı, büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Cumhuriyet Meydanı'na Çelenk bırakılması ile başlayan program Uzay Çatı Pazar Yeri'nde gerçekleştirilen tören ile devam etti. Yöresel halk oyunlarıyla başlayan törende açılış konuşmaları Burdur Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Sipahi, Burdur Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz tarafından gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Metin Sipahi; "Birlik, beraberlik ve kardeşlik gibi önemli değerleri içerisinde barındıran meslek etiğinin ve çalışma prensiplerinin temelini oluşturan Ahilik kavramı dünyada eşi benzeri bulunmayan Türk Kültürü'ne özgü önemli bir kültürel birikimdir. Ahilik sanat ve meslek yönüyle toplumun ekonomik yapısını hazırlarken ahlaki yönüyle de toplumsal hayatın temel özelliklerini belirlemiştir. Esnaf ve sanatkarları yüksek ahlaki değerler etrafında birleştiren Ahilik teşkilatı, insanımızın dürüstlüğünü, mesleki marifetini, mertlik ve cömertlik anlayışıyla yoğurarak asırlar boyu milletimizin birliği ve sosyo-ekonomik düzeninin güç kaynağı olmuştur" dedi.

Ticaret İl Müdürü Aylin Sacide Cankar ise; "Ahilik, başlangıç itibarı ile yardımlaşma ve dayanışma unsurları taşıyan Anadolu birliğinin ve toplumsal düzeni kuran, yapısı ile de çok yönlü bir kurumdur. 13'üncü yüzyılda Türk-İslam tarihinin önemli şahsiyetlerinden biri olan Ahi Evran Veli Tarafından temelleri atılan sosyal, iktisadi ve siyasi hayatımızda önemli bir yer tutan ahilik teşkilatı aynı zaman da Anadolu'nun vatanlaşmasında ve Osmanlı Devleti'nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. Hiç şüphe yok ki Arapça kardeşlik anlamına gelen Ahil sözcüğünün adı olarak kabul eden bir anlayışın vizyonu da birlik ve beraberlik anlayışına dayanır. İşte daima iyiliği, doğruluğu ve güzeli benimsemiş olan ahiliğin bu yanlarını yeni nesillere aktararak öğretmek amacıyla her yıl törenlerle kutlanmaktadır." şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından yılın ahisi seçilen saat tamir ustası Mehmet Örtel'e Vali Yardımcısı Faruk Ekiz tarafından cübbesi giydirilerek plaket takdim edildi. Ayrıca İlin Kalfası seçilen Busenur Kahraman'a, Yılın Çırağı seçilen Ramazan Enes Atasoy'a ve örnek esnaf, örnek, kalfa ile örnek çıraklara protokol üyeleri tarafından ödül ve plaket verildi.

Ödül töreninden sonra MAKÜ Türk Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü'nce temsili ustalığa geçiş sed kuşatma töreni gösterisi yapıldı.Program ikramların ardından sona erdi.

"Artık çırak bulamıyoruz"

Yılın Ahisi seçilen 83 yaşındaki 57 yıllık saat tamiri ustası Mehmet Örtel artık çırak bulamadıklarını ifade ettiği konuşmasında; " Bu yıl ahi olarak beni seçtiler. Çok güzel bir duydu benim için. Böyle bir kuruluşa üye olmak herkese nasip olmaz. Benim yıllarım çalışmakla geçti. Toplumla, vatandaşlarla hep iç içe çalıştık bugüne kadar. Ama maalesef çırak yetiştiremedik. Bizim mesleğe çıraklık ilgisi olmadı. İsterdim ki birkaç tane çırak yetiştireyim. Ben Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak bize önem verilmesi, gelecek olan çırakların devlet tarafından tayin edilip ve onların maddi yönden desteklenmesini isterim. Çünkü esnafların çırağa verecek, hele ki bizim gibi küçük esnafların çıraklara verecek herhangi bir maddi yardımı maalesef yok. Ben 57 yıldır bu mesleği yapıyorum. 1967 senesinde 8 yaşında babamın yanında çırak olarak başladım askerden gelene kadar çırak olarak bu mesleği yaptım ve şu an 83 yaşındayım. Bu mesleği devam ettirecek çırak yok. Benimle birlikte bitecek. Dilerim ki bütün mesleklere ilgi büyük olsun, devlet tarafından desteklensin. Sanatkar olmak kolay bir şey değil" dedi. - BURDUR