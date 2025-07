Bursa Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere Biçerdöver Desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, girdi maliyetlerinin azaltılması ve üreticilerin desteklenmesi amacıyla dağ bölgesindeki çiftçilere biçerdöver hizmeti sunmaya başladı. Proje kapsamında ilk hasat, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan siyez buğday tohumlarının ekildiği Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde yapıldı.

Bursa'da damla sulama borusundan sıvı gübre desteğine, ücretsiz tohumdan fide fidan dağıtımına kadar her alanda çiftçilere destek veren Büyükşehir Belediyesi, kırsalda yaşayan vatandaşların refah seviyesinin yükselmesi ve girdi maliyetlerinin azalması amacıyla yeni bir projeyi daha hayata geçirdi. Tarlaların boş kalmamasını, üretimin artmasını ve çiftçilerin teşvik edilmesini amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda Orhaneli, Büyükorhan, Harmancık ve Keles'teki çiftçilere biçerdöver desteği vermeye başladı. Proje kapsamında ilk hasat, Büyükşehir Belediyesi tarafından dağıtılan siyez buğday tohumlarının ekildiği Keles ilçesi Yazıbaşı Mahallesi'nde Tarım Peyzaj AŞ ekipleri tarafından yapıldı.

Bursa'nın bereketli topraklarına üretimleriyle hayat veren çiftçilere her zaman destek oldukları söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üretmenin her geçen gün daha da zorlaştığını bir ortamda topraklarını terk etmeyerek üretmeye çalışan vatandaşlar için yeni bir projeyi devreye aldıklarını açıkladı. Dağ bölgesindeki çiftçilere biçerdöver hizmeti sunduklarını anlatan Başkan Bozbey, "Dağ yöresi bizim için çok kıymetli. Her çiftçimiz bizim için bir değerdir. Onların elinden tutmaya, tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için destek vermeye devam ediyoruz. Üreticiler yeter ki ekilmedik arazi bırakmasın. Eken ve üreten herkesin yanında olacağız" dedi.

Kelesli üreticiler Zeki Aygün, Ellez Er ve Ahmet Aydın da dağ bölgesindeki verimli toprakların boş kalmaması için mücadele ettiklerini belirterek, desteklerinden dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - BURSA