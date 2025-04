Bursa Büyükşehir\'den çiftçiye büyük destek: Üreticiler sulama borularına kavuştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Tarım Peyzaj AŞ yatırımıyla kente kazandırdığı Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nde (Tarım Plast Fabrikası) yüzde 100 geri dönüşüm hammaddesiyle üretilen yaklaşık 10 bin sulama borusu, düzenlenen törenle çiftçilere teslim edildi. Çiftçiye olan desteklerini artırarak sürdüreceklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, yakın zamanda sıvı gübreyi de üreticilerle buluşturacaklarını açıklayarak mazot desteği için de hazırlık yaptıklarını söyledi.

Bursa'da her alanda çiftçiyi destekleyen Büyükşehir Belediyesi, kentin tarımsal geleceğini şekillendirmeye, suyun verimli kullanımını sağlayarak bereketli topraklara hayat katmaya devam ediyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Tarım Peyzaj AŞ iş birliğinde yürütülen 'Hibeli Damla Sulama Boru Projesi' kapsamında toplam 10 bini aşkın sulama borusu, düzenlenen törenle yaklaşık 1500 çiftçiye teslim edildi. Mustafakemalpaşa Ovaazatlı Mahallesi'ndeki Damla Sulama Boru Üretim Tesisi'nde düzenlenen programa, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Tözün Bingöl, Tarım Peyzaj AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın Saldız, Tarım Peyzaj AŞ Genel Müdürü Sedat Akar, Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, meclis üyeleri, ziraat odalarının yöneticileri, muhtarlar ve üreticiler katıldı.

"Desteklerimizi azaltmadan sürdüreceğiz"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, çiftçilerin üretim gücünün temel taşı olduğunu söyledi. Tarım Plast Fabrikası'nda üretilen ürünleri kısa bir süre içerisinde üreticilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mustafa Bozbey, kente kazandırdıkları örnek tesisin üretime ve çiftçiye verdikleri önemin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Çiftçinin üretmesiyle kentin ve sofraların bereketinin artacağını anlatan Başkan Bozbey, "Üreten eller oldukça, Bursamızın da yüzü güler. Sizin derdiniz, bizim derdimizdir. Hep beraber çiftçimizin yüzünün gülmesi için mücadele ediyoruz. Yakın zamanda hem ülkemizde hem de Bursamızda etkili olan zirai don felaketini yaşadık. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda çiftçimizin yanındayız. Tarım Bakanlığı'nın da üreticiye el uzatmasını, zararları karşılamasını bekliyoruz. Bizler desteklerimizi azaltmadan sürdüreceğiz. Yakında sıvı gübreyi de çiftçilerimizle paylaşacağız. Hazırlığını yaptığımız mazot desteğini de çiftçimize vereceğiz" dedi.

"Yılda 6 milyon metre yuvarlak, 12 milyon metre yassı boru"

Üretilen hiçbir ürünün zayi olmasını istemediklerini dile getiren Başkan Bozbey, iklim değişikliğini dikkate alarak üreticilerin suya daha az ihtiyaç duyan ürünlere yönelmesini de tavsiye etti. Verimli su kullanımının artık bir zorunluluk haline geldiğini anlatan Başkan Bozbey, "Damla sulama, bu ihtiyaca verilen en modern cevaptır. Bizler de bu yüzden bu örnek tesisi üretime kazandırdık. Burayı geri dönüşümle çalışan, çevre dostu, sürdürülebilir bir üretim merkezi haline getirdik. Plastik atıklardan boru üretiyoruz. Hem çevreyi koruyoruz, hem de kaynaklarımızı doğru kullanıyoruz. Bu tesiste, yılda 6 milyon metre civarında yuvarlak, 12 milyon metre civarında yassı boru imal edildi. Söz verdiğimiz gibi bu tesiste sıvı gübreyi de imal ediyoruz. 5 bin koliye çıktı. Kentimizin toprak yapısını değerlendirerek, içeriğini zenginleştirdiğimiz 4 çeşit sıvı gübre ürünü ile çiftçilerimizin ihtiyacını karşılayacağız. Yıllık 900 ton üretimle topraklarımızda verim ve kaliteyi artıracağız" diye konuştu.

1500 çiftçiye, toplamda 10 bini aşkın sulama borusu"

Dağıtımı gerçekleştirilen damla sulama borularının, sadece bir destek olmadığını; aynı zamanda tarımda dönüşümün, verimliliğin ve sürdürülebilirliğin bir adımı olduğunu belirten Başkan Bozbey, "Bugün tam 1500 çiftçimize, toplamda 10 bini aşkın sulama borusu dağıtıyoruz. Bu da 120 kamyon demektir. Bunu çiftçimize ücretsiz, hibe olarak verdiğimizi özellikle belirtmek istiyorum. Farklı uzunluk, çap ve damlatma debilerine göre 5 ayrı üretim gerçekleştirdik. İhtiyaca göre destek sağlayarak, herkese eşit fırsat sunmayı hedefliyoruz. Çiftçilerimiz tarlada yıpranmış olan boruları getirip, yenisiyle de değiştirebilecek. Bursalı çiftçiler çevreye olan duyarlılığını ortaya koyacaktır. Bu destekle su tasarrufu, girdi maliyetlerinde azalma ve toprağın korunması da sağlanacak" dedi.

"Çiftçimiz gülümserse, Bursa gülümser"

Toprak analiz hizmetlerini yaygınlaştırdıklarını, bilinçli gübreleme için danışmanlık sağladıklarını, mobil analiz cihazlarını kırsala ulaştırdıklarını anlatan Başkan Bozbey, fide, fidan ve tohum destekleriyle üretimi artırdıklarını, siyez buğdayı, aronya, yaban mersini gibi katma değeri yüksek ürünleri desteklediklerini, Gemlik zeytinini alarak çiftçiye pazar oluşturduklarını, Merinos yünü alımıyla hayvancılığı da desteklemeye devam ettiklerini açıkladı. Sürdürülebilir tarım için her çiftçiye ulaşmak istediklerini belirten Başkan Bozbey, "Her ilçemize, her köyümüze, her üreticimize dokunacağız. Birlikte yürüdüğümüz bu yolda bizlere güç veren sizlersiniz. Çiftçimiz gülümserse, Bursa gülümser. Çiftçilerimize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Bozbey ve protokol üyeleri tarafından çiftçilere damla sulama boruları teslim edildi. - BURSA