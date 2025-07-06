Bursa'da 30 Bin Ihlamur Fidanı Üretimi Başlatıldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa'da 30 Bin Ihlamur Fidanı Üretimi Başlatıldı

Bursa\'da 30 Bin Ihlamur Fidanı Üretimi Başlatıldı
06.07.2025 10:04  Güncelleme: 10:13
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Bursa'nın Keles ilçesinde Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, 1100 rakımda 30 bin ıhlamur fidanı üretmeye başlayarak sektörde önemli bir adım attı. Kooperatif Başkanı Mehmet Sakarya, kalıcı ürünlere yöneldiklerini ve dünya piyasalarına hitap etme hedefleri olduğunu belirtti.

Bursa'nın Keles ilçesinde, Uludağ eteklerinde 1100 rakımda 30 bin ıhlamur fidanı üretmeye başlayarak kapasite olarak bir ilke imza atan Pınarcık Süs Bitkileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi, azmi ve cesaretiyle örnek oluyor.

Kooperatif Başkanı Mehmet Sakarya, 2017 yılında kooperatifi kurduklarını belirterek, ilk 3 yıl Bursa Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle mevsimlik bitki üretimi yaptıklarını söyledi.

Bu yıl ise daha kalıcı ürünlere yöneldiklerini dile getiren Sakarya, ıhlamur, at kestanesi, sedir, kayın ve ladin ağaçların fidanlarını üretmeye başladıklarını anlattı.

Bu yıl özellikle ıhlamurda büyük bir risk olarak deneme üretimi yaptıklarını dile getiren Sakarya, şöyle konuştu:

"Başarılı olursak adetlerini çoğaltırsak çok daha iyi olur. 30 bin ıhlamur, 3 bin at kestanesi ile toros ve himayala sediri, mavi ladin gibi bitkiler de deniyoruz. Hangilerinde başarılı olursak ona ağırlık vereceğiz. Hedefimiz böle üreticilerine de alternatif ürünler sunabilmek. Yalova'da bir üretici yapıyordu ıhlamuru. Toprakta yetiştirmek avantajlı ama biz kapta çalışıyoruz. Yalova'daki arkadaşlar başarılı, onların 10 yıllık geçmişi var. Şu ana kadar sıkıntımız yok. Biz alt malzeme yapacağız. Büyük firmaların alt malzemesini yapıyoruz. 2 metre ile 2 metre 10 santimetre arasında boyu hedefliyoruz 2 yıl içinde."

Üye çiftçilerle en iyi ürünü yapmaya çalıştıklarını anlatan Sakarya, "Hata yapma şansınız yok. Ihlamurda bu yıl 30 bin diktik, fire verirsek önümüzdeki sene vazgeçeriz. Doğru iş yapmalıyız ki üreticilerimiz kazansın. Riskli bir iş yapıyoruz. 1100 rakımdayız. Kışın nasıl olacak bilmiyoruz. Yaşarsak göreceğiz" ifadesini kullandı.

Dünya piyasalarına bile hitap edebiliriz

Geçen yıl 2 milyon mevsimlik yaparken 1 milyona düşürdüklerini ve açtıkları alanda kalıcı ürünlerle ayakta durmaya çalıştıklarını vurgulayan Sakarya, "Ankara ve İstanbul büyükşehir belediyelerine ürün veriyoruz Bursa'ya veremiyoruz. Aile çiftçiliği yapıyoruz. Maliyetlerimiz çok daha düşük aslında. Kendi arazilerimizi kullanıyoruz. İşin başlangıcı çok ciddi paralar ödedik. İstihdam anlamında bu yıl nisan ayı itibarıyla 700 bin lira yevmiye ödedik. Bölgeye de nakdi faydamız oluyor" diye konuştu.

Sakarya, Türkiye'de 3-5 bin ıhlamur fidanı yapan olduğunu ancak 30 bini kendileri dışında deneyen, üreten olmadığını belirterek, "Biraz destek alsak bu rakamlar da düşük kalacak. Biz şimdi iç piyasaya hitap ederken dünya piyasasına hitap edebiliriz. Ürün hammadde bulmakta zorlanıyoruz. Orman Genel Müdürlüğü fide konusunda yardımcı olursa önümüz açık, çok daha büyük işler başarabiliriz" dedi.

Türkiye'nin bu tür ihtiyaçlarını yurt dışından ithal ettiğini ancak şimdilerde ihracatın yapıldığını vurgulayan Sakarya, "Özellikle Kestel bölgesinde çok iyi süs bitkisi üreticileri var" ifadesini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa'da 30 Bin Ihlamur Fidanı Üretimi Başlatıldı - Son Dakika

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