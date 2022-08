30 yılda 250 binin üzerinde duşakabin ürettiler

Bursa'da 30 yıla dayanan tecrübesiyle, 250 binin üzerinde duşakabin üretimi gerçekleştiren Likya Duşakabin, Türkiye'nin her bölgesinde vatandaşların hayatına konfor katmaya devam ediyor.

Likya Duşakabin Yönetim Kurulu Başkanı Recep Turan, "Eski zamanlara kıyasla banyo, ev tasarımlarında önemsenmeyen bir konumdaydı. Ancak zamanla insanların kendilerine verdiği değerle birlikte, kendilerine ayırdığı zamanın süresi ve kalitesi arttı. Banyolar günümüzde ise evlerin niteliği ve kalitesini etkileyen en önemli unsur haline geldi. Evlerin en önemli parçası haline gelen banyolar artık en az ev dekorasyonuna gösterilen önem kadar değerli bir konumda. Bir evin derli toplu olması, temiz ve şık görünen bir banyosu ev sahibinin karakteri hakkında bile yorumda rahatlıkla bulunabilirsiniz. Her evin tarzına uygun, bireylerin hayatlarını kolaylaştıran ve yaşam kalitesini artıran tasarımlarımız ve yaklaşımlarımız ile sektöre öncülük etmeye devam ediyoruz" dedi.

Banyo tasarımı ve duşakabin seçiminin neden önemli olduğuna dair açıklamalarda bulunan Recep Turan, "Günümüz koşullarında ve yoğun çalışma temposunda insanların günün yorgunluğunu atabileceği ve stresten uzaklaşabileceği yer olan banyolar çok kıymetli ve değerli. Banyo tasarımı evlerimize gelen misafirlere göstermekten ibaret değil, kendimiz için yaptığımız bir iyiliktir. Temel ihtiyaçlarımızı giderdiğimiz alanların tasarımı, kullanılan renkler ve uyum psikolojik açıdan kişilerin mutluluğunu olumlu veya olumsuz yönde etkilemektedir. Kişisel tercihlerimizi yansıtan konforlu bir banyo ve duşakabin tasarımı motivasyonumuzu doğrudan etkiler. Bu manada banyoları banyo yapan duşakabin seçimleri kişinin ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanarak mevcut alan verimliliği gözetilmelidir. Yanlış tercihlerle dizayn edilen banyolar, kullanışsız ve dayanıksız duşakabinler kişilerin hayat kalitesini doğrudan etkiliyor" diye konuştu.

Sektörde birçok değişim ve yeniliğin öncüsü olduklarını belirten Turan, Türkiye geneli birçok bölgede tercih edildiklerini ifade ettiği konuşmasına şöyle devam etti, "1990'lı yıllarda Türkiye'de duşakabin yok denecek kadar az evde vardı. Bursa'da 1994'lü yıllarda bu işe başladığımızda duşakabin halk tarafından az biliniyor ve elit bir kesim tarafından tercih ediliyordu. Her vatandaşımızın bu rahatlığa ve konfora ulaşması bizim en büyük hayalimizdi. Her geçen gün üretim kapasitemizi ve ürün çeşitliğimizi artırdık. Bugün baktığımızda ise Ege Bölgesinde, Akdeniz'de, Karadeniz'de, İç Anadolu ve Marmara Bölgesi'nde bayiliklerimiz yer alıyor. Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde tasarlayıp ürettiğimiz ürünler tercih ediliyor. Banyo bir bütün ve bu bütünün en önemli parçası şüphesiz duşakabin. İnşaat malzemeleri tedariği sağlayan, mobilya ve dekorasyon hizmeti sunan, mağaza zincirleri olan işletmelere, inşaat şirketlerine hizmet veriyoruz. 200'den fazla noktada ürünlerimiz yer alıyor." İfadelerini kullandı.

Likya Duşakabinin ilk günden bu yana üretici olduğuna vurgu yapan Turan, şöyle devam etti;

"Hep üretici olduk. Müşteri portföyümüz her geçen gün artmakla birlikle; proje bazlı işlerde çok etkin rol oynuyoruz. Parekende ağımız da aynı şekilde genişliyor. Tüm duşakabin modelleri ve çeşitlerin ana ürünlerimizi oluşturuyor. Bunu yanı sıra Jakuzi, küvet, duş teknesi ve özel Spa ürünleri elimizde mevcut olmakla birlikte istenilen ölçü ve modellerde, isteğe göre üretim ve tasarım yapabiliyoruz. Duşakabin ve duşakabin ile bağlantısı olan tüm ürünleri; okullar, oteller, inşaat projeleri, kamu kurum ve kuruluşları başta olmak üzere birçok noktada tercih ediliyoruz."

Her firmanın mesleki bir bakış açısı olduğunu aktaran Turan, "Ürettiğimiz tasarımlardan keyif alıyoruz. Tasarımlarımızı piyasa ile de paylaştık. Bu tasarımları çok sayıda firma da tüketicilerle buluşturdu. Fayda sağlayacak tüm ürünlerimizin sürdürülebilir olması ve talep edilmesinden mutluluk duyuyoruz. Araç filomuz ve çalışan personel sayımızla sektördeki tecrübemizi en doğru şekilde aktarmaya özen gösteriyoruz. Türkiye geneli her yerde iç ve dış servis ağımız ile hizmet veriyoruz. Yurtdışı bağlantılı çalışmalarımız da oluyor" dedi. - BURSA