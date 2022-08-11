Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

11.08.2022 11:13
Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor

Bursa'da özellikle dağlık bölgelerde kısmen verimsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yaban mersini üretimi yapılıyor.

Bursa'da özellikle dağlık bölgelerde kısmen verimsiz arazilerin ekonomiye kazandırılması için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü öncülüğünde yaban mersini üretimi yapılıyor.

Yurt dışında "blueberry" olarak bilinen yüksek getirili yaban mersini, Uludağ eteklerindeki Orhaneli, Keles, Büyükorhan ve Harmancık başta olmak üzere İnegöl, İznik ve Orhangazi ilçelerinde ormana yakın arazilerde yetiştiriliyor.

Türkiye genelinde en fazla üretim yapılan illerden olan Bursa'nın yaban mersini üretimi 3 yılda 10 kat arttı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, AA muhabirine, yaban mersininin son yıllarda Türkiye'nin ticari anlamda literatürüne giren bir ürün olduğunu söyledi.

Üreticinin özellikle son 5-6 yıldır bu işten para kazandığını dile getiren Aygül, en fazla üretimin Marmara, Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yapıldığını belirtti.

Aygül, Türkiye'de geçen yıl 4 bin 200 dekar alanda yaklaşık 2 bin 600 ton yaban mersini üretildiğini bildirerek, "Bursa'da yaban mersini sahalarımız son dönemde yıldan yıla artarak önemli miktarlara ulaşmış durumda. Şu anda Bursa'da 3 bin 277 dekar alanda üretim yapılıyor. Bu sene Bursa'da üreteceğimiz yaban mevsimin miktarı 2 bin 600 ton civarında. Yani geçen sene Türkiye'nin toplam üretimine yakın üretimi bu sene sadece Bursa'da üreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde bu yıl 6 bin dekar alanda 4 bin tonun üzerinde yaban mersini yetiştirilmesinin beklendiğini belirten Aygül, üretimin yarısından fazlasının Bursa'da yapılacağını söyledi.

Aygül, Bursa'nın, bu seneki üretimiyle ülkenin en fazla yaban mersini yetiştiren ili konumunda olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaban mersininin şu anda fidan üretimi de Bursa'da kısmen başladı. Yaban mersini özellikle bu dağ yörelerimizde Büyükorhan, Orhaneli gibi ilçelerimizde çiftçilerimizin yüzünü gerçek manada güldürmektedir. Çünkü şu anda yaban mersininin toptan satış fiyatı kilogram başına 80-100 lira civarında. Bir dekarda bu yörelerde ortalama biz şu anda 400-500 kilogram ürün almaktayız. Çiftçilerimiz burada başka hangi ürünü yapsalar böyle bir gelir elde etme şansını yakalayamazlar. O açıdan bu üretimi çok önemsiyoruz."

Verimsiz arazilerin yaban mersiniyle ekonomiye kazandırılmasının önemine dikkati çeken Aygül, il genelinde 3 yıl önce 260 ton civarında olan üretimin 10 kat artışla 2 bin 600 tona ulaştığını bildirdi.

Türkiye'nin önceki yıllarda bu ürünü yurt dışından aldığına işaret eden Aygül, "Bu üretimleri artırarak ithalatı da azaltmaya başladık ve inşallah önümüzdeki birkaç sene sonra hiç ithalata gerek kalmadan biz doğrudan buradaki üretimimizle ülkemizin ihtiyacını karşılamış olacağız. Böylece ülkemizin dış ticaretine de olumlu katkı sağlamış olacağız." dedi.

"Üç dönüm üretimle aile geçindirebilirsiniz"

Orhaneli Yaban Mersini Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ahmet Kahrıman da kendisinin de yaptığı yaban mersini üretiminin bölgede 3-5 yıl içinde gelişim gösterdiğini belirtti.

Deneme amaçlı yapılan ekimlerin olumlu sonuç verdiğini ifade eden Kahrıman, bölge çiftçisinin bu ürüne yöneldiğini vurguladı.

Kahrıman, yaban mersini üretiminde Tarım ve Orman Müdürlüğünün yanı sıra Bursa Büyükşehir Belediyesinden de destek gördüklerini dile getirerek şunları kaydetti:

"Orhaneli olarak kayıtlarımda olan 65 üretici var. 112 bin 700 fidan, 343 dekar arazi yaban mersini ekili. Günden güne de yeni müteşebbisler buraya geliyor, yeni bahçeler kuruluyor. Para getirdiğini gören hem bölge vatandaşımız hem de dışarıdan gelen girişimciler buradan arazi alarak yaban mersini yetiştiriciliğine başladılar. Bu yıl kooperatif olarak yaban mersininin kilogramını 80-100 lira arasında aldık. Çok kazançlı bir iş. Bir dönümden 600-700 kilogram alınabilir. Üç dönüm arazide yaban mersini ürettiğinizde bir aileyi rahat geçindirebilecek bir paraya sahip olabilirsiniz."

YORUMLAR
500
Solar power plant in Türkiye's Bursa Solar power plant in Türkiye's Bursa İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak İŞKUR'un Sanal İstihdam Fuarı firmalar ile iş arayanları buluşturacak
Kaynak: AA

Türkiye, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:06 Konyaspor'un Avrupa'daki rakibi Vaduz, meraklı bakışların arasında sokakta idman yaptı
17:02 Litrelerde alkol alan 18 yaşındaki örnek öğrenci kendini asarak canına kıydı
16:45 İsveç'te Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı dolandırıcının iadesine karar verildi
16:34 Galatasaraylı Yunus Akgün'e Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan büyük jest! Lüks otomobil hediye etti
16:22 Yargı dizisinin hakime hanımı Başak Gümülcinelioğlu yeni sezonda başka bir dizide rol alacak
16:17 AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Muharrem ayı sebebiyle evinin mutfağında aşure yaptı
16:16 Bursa'da boş arazide yakılan lastiklerden çıkan kara dumanlar gökyüzünü kapladı
15:48 Fenerbahçe, forvete Joao Pedro'nun partnerini alıyor! Senegalli golcü Keita Balde'nin transferi için gaza basıldı
15:35 10 gün önce beyin ölümü gerçekleşmişti! Boşanma aşamasındaki kocası tarafından vurulan Ezgi, hayatını kaybetti
15:22 Muhalefetin yapamayacağını iddia ettiği projeyi bitirdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan gülünce salon coşkuya kapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2022 17:20:02. #1.11#
SON DAKİKA: Bursa'daki verimsiz araziler yaban mersiniyle değer kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement