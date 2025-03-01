Bursa\'da Uygun Fiyatlı Et Kuyruğu

Ekonomi

Bursa'da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı.

FİYATLAR YARI YARIYA

Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu. Et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 430 liradan, dana kuşbaşı 520 lira, kasap köfte ise 435, sucuk 470 lira aralığında satılıyor.

NORMAL KASAPLAR BURAYA GÖRE ÇOK PAHALI

Yaklaşık 1 saat kuyrukta beklediğini belirten vatandaşlar, "Diğer kasaplarda kıyma 800-1000 liradan satıldığı için burayı tercih ettik. Burada sıradayız ama beklediğimize değiyor. Normal kasaplar buraya göre çok pahalı. Öne girmeye çalışıyorlar. Ramazan alışverişine çıktık. En uygun fiyata almaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.