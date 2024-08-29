Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Yerel Medya Kuruluşları Mutlaka Yaşatılmalıdır - Son Dakika
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Ekonomi

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Yerel Medya Kuruluşları Mutlaka Yaşatılmalıdır

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Yerel Medya Kuruluşları Mutlaka Yaşatılmalıdır

Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, Bursa Hakimiyet Gazetesi ve AS TV'nin yayınlarına son verilmesi kararına tepki göstererek, yerel medya kuruluşlarının demokrasiye ve haber alma özgürlüğüne katkı sağladığını belirtti. Kolaylı, yerel gazetelerin kapanmasının olumsuz sonuçlar doğurabileceğini vurguladı.

29.08.2024 16:56
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Medya S bünyesinde yayın yapan ve 1974'ten bu yana ofset olarak yayın hayatını sürdüren Bursa Hakimiyet Gazetesi ile AS TV'nin yayınlarına son verilmesi kararı üzerine açıklama yapan Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, yerel basın kuruluşlarının demokrasilerin gelişmesine ve halkın haber alma özgürlüğüne önemli katkıda bulunduğuna dikkat çekerek, "Yerel medya kurumları kapatılmamalı, mutlaka yaşatılmalıdır" dedi.

Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 52. yıl dönümü olan 11 Eylül 1974'te, AS TV'nin de 1995 yılında yayın yaşamına başladığına dikkat çeken BGC Başkanı Nuri Kolaylı, "Bursa basının okulu olan, yüzlerce meslektaşımızı Bursa basınına kazandıran, binlerce meslektaşımızın da anılarının yaşadığı Medya S, Bursa için çok önemli bir değerdir. Bu değerin sadece internette yayınlarını sürdürecek olması, hepimizin yüreklerini acıtmıştır" dedi.

Sürecin takipçisi olduğunu ve Medya S çalışanlarına özlük haklarının verileceğinin açıklanmasının Bursalı gazetecilerin yürek burukluğunu gidermediğini ifade eden BGC Başkanı Kolaylı, "Bursa basın tarihine geçecek önemli bir gün yaşıyoruz. Çok üzgünüz." diye konuştu.

Yerel gazetelerin kapanarak haberciliğin internet üzerinden devam etmesinin, kişiler ve toplumlar üzerinde bazı olumsuzlukları beraberinde getireceğine de dikkat çeken Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı, bu sakıncaları şöyle özetledi;

"Bilindiği gibi yerel gazeteler, toplumsal sorunları gündeme getirerek demokratik süreçlerin sağlıklı işlemesine katkı sağlamaktadır. Bu gazetelerin kapanmasıyla birlikte, internet kullanımında sınırlı olan kesimler, haberlere ulaşmakta zorlanacak ve bu durum bilgi eksikliğini artıracaktır. Bu durumda özellikle yerel düzeydeki sorunlar görünmez hale gelebilir ve kamuoyunun denetim mekanizmaları zayıflayabilir.

Ayrıca internet üzerinde, özellikle sosyal medyada doğru olmayan veya yanıltıcı bilgilerin yayılması kolaydır. İnternetteki bilgi kirliliği, insanların doğru haberi ayırt etmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum, medya okuryazarlığının düşmesine ve insanların manipülasyonlara açık hale gelmesine neden olabilmektedir. Yerel gazetelerin kontrol mekanizması olmadığında, bu tür yanlış bilgilerin daha hızlı yayılması ve toplumda kaosa yol açması riski artacaktır. Oysa yerel gazetelerin güvenilirlik sorunu hemen hemen hiç yoktur. Elektronik habercilikte internetin kesilmesi veya ulaşım engeli getirilmesi gibi riskler varken, yazılı basın bu konuda halkın özgür haber alma olanağının sağlandığı önemli bir mecradır. Yerel gazetelerin kapanması ekonomik anlamda da çeşitli olumsuzluklara yol açabilir. Öncelikle meslektaşlarımızın istihdam olanağı azalacaktır. Yerel gazeteler, yerel ekonomilerin canlanması için de önemli bir rol oynar. Bu gazetelerin kapanmasıyla birlikte, yerel işletmelerin tanıtımı ve yerel pazarların gelişimi olumsuz etkilenebilir. Özetle yazılı basın, internette yaşanan olumsuzlukların ilacı gibidir ve mutlaka yaşatılmalıdır." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı: Yerel Medya Kuruluşları Mutlaka Yaşatılmalıdır - Son Dakika

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