Bursa'da istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursu gerçekleştirilecek

Bursa'da gerçekleştirilecek istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursu ile 60 firmanın 700'e yakın istihdam talebinin karşılanması hedefleniyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, BTSO Eğitim Vakfı çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Bursa Teknoloji ve Tasarım Geliştirme Merkezi (BUTGEM) ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ortaklığıyla istihdam garantili düz dokuma operatörlüğü kursu başlıyor.

Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında, 160 fiili günü geçmeyecek şekilde gerçekleştirilecek kursa katılacaklar, BTSO Altıparmak Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen istihdam buluşmasıyla belirlendi. İstihdam buluşmasında firma temsilcileri, 3 gün boyunca iş arayan vatandaşlarla iş görüşmeleri gerçekleştirdi.

Kursa katılanlara, İŞKUR tarafından günlük 108 lira cep harçlığı ödenirken, iş kazası ve meslek hastalığı ile genel sağlık sigortası primleri de İŞKUR tarafından karşılanacak.

Projeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, sanayinin ihtiyaçlarına cevap verecek nitelik ve donanımda insan kaynağı yetiştirilmesinin Türkiye'nin küresel rekabetçiliğinin artırılması adına en önemli adımlardan biri olduğunu belirtti.

İş dünyasının son dönemde sıklıkla dile getirdiği nitelikli eleman sorununa çözüm oluşturabilmek adına istihdam garantili mesleki eğitim kurslarına başladıklarına dikkati çeken Burkay, şunları kaydetti:

"İlk olarak tekstil sektörünün yoğun şekilde ihtiyaç duyduğu düz dokuma operatörlüğü alanında istihdam garantili kurslar düzenleyeceğiz. Bu projemizle 60 firmamızdan gelen yaklaşık 700 kişilik istihdam talebini karşılamayı hedefliyoruz. Temel amacımız, sanayicimizin ihtiyaç duyduğu aranan elemanı yetiştirebilmek. İŞKUR ile gerçekleştireceğimiz 2 aylık eğitimlerin ardından kursiyerler, firmalarda istihdam edilmeye başlanacak. Bu eğitimlerin yanı sıra otomotiv, metal ve makine gibi farklı sektörlerde de eğitimlere devam edeceğiz. Tüm firmaları istihdam talepleri için BUTGEM'e başvurmaya ve merkezin imkanlarından faydalanmaya davet ediyorum."

Buluşmada yer alan Akbaşlar Tekstil İnsan Kaynakları Müdürü Aslı Taşören, "Gelen adaylar oldukça başarılı. Sektörde tecrübesi olan adaylarla görüştük. İnşallah olumlu olur. Eğitimlerin ardından kursiyerlerin istihdam edilecek olması da firmalarımız için büyük bir avantaj olacak." ifadesini kullandı.

Kursiyer adayı Mustafa İnce de "Birtakım aşamalardan geçtikten sonra iş görüşmelerine davet edildik. Firmalar, oldukça ilgili. İş arayan insanla işvereni böyle güzel bir ortamda buluşturmak çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.