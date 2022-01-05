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Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı - Son Dakika

Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı

05.01.2022 10:15

Bursalı seyyar satıcı örnek olacak bir davranışa imza attı. Emekli öğretmen olan seyyar satıcı, doların düşmesiyle birlikte sattığı ürünlerde yüzde 25 indirim yaptığını duyurdu.

Fomara Caddesinde 7 yıldır seyyar satıcılık yapan emekli öğretmen Necdet Özçelik, dolar düşünce büyük firmaların yapamadığı indirimi yaparak herkesin takdirini kazandı. Kış aylarında közde kestane pişirerek satan seyyar satıcı, yurt dışına 4 eurodan ihraç edilen kestanelerin kilosunu, dolar 18 liraya çıktığı zaman 70 liradan alıyordu. Bu fiyat artışını sattığı kestaneye yansıtıp, 100 gram pişmiş kestaneyi 20 liradan satıyordu. Dövizin düşmesiyle birlikte aldığı kestanenin fiyatı 50 liraya gerileyince, kendisi de fiyatlarında indirim yaptı.

Büyük firmaların yapamadığı indirimi seyyar satıcı yaptı

20 LİRADAN 15 LİRAYA DÜŞÜRDÜ

20 liraya sattığı 100 gram pişmiş kestanenin fiyatını 15 liraya düşürüp yüzde 25 indirime gitti. Yaptığı indimi seyyar aracına astığı afişle herkese duyurdu.

Büyük firmaların yapamadığı indirimi seyyar satıcı yaptı

"ARADAKİ FARKI İNDİRİM OLARAK YANSITTIM"

Emekli öğretmen olduğunu ifade eden Necdet Özçelik, "Ben sattığım ürünlerde yüzde 25 indirim yaptım. Kestane yurt dışına 4 eurodan ihraç oluyor. Döviz yükseldiğinde biz kestanenin birinci sınıf olanını 70 liradan alıyorduk. Döviz fiyatları düşünce biz de bu ürünü 50 liradan almaya başladık. Ben de aradaki farkı indirim olarak yansıttım. Döviz yüksekken 100 gram kestaneyi 20 liradan satıyorduk, şimdi 15 liraya düşürdük. 1 kilo kestane piştiği zaman 800 grama düşüyor" dedi.

Büyük firmaların yapamadığı indirimi seyyar satıcı yaptı
YORUMLAR (4)
  • Can Yıldırım : Zaten en kaliteli kestanenin kilosu 50 tl. Yani 100 gr kestane 5 tl yapar. 5 tl de kar koysa 10 tl ye satması gerrkir. Bu ülkede kim 0 karla iş yapıyor. 50 tl ye bile pazarda yani bunu doğrudan alan 30 35 tl ye kilosunu alır. 20 tl 100 gr dolarla ne alakası var kestanenin. Millet doları bahane edip vurgun peşinde. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Gökhan Özel: Ogretmenimiz emekli ama seyyar saticilik yapiyor sizinle gurur duyuyorum ama decletimizde adina bunu soyleyemem bence bu durumdan utanmalilar. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • Çamlica Gazoz: Aman ne haber hem emekli öğretmenin düştüğü bu durum çok acı hemde seyyar satıcılık yani kayıt dışılık bu ülke icin çok kayıp.ama öğretmeni bu duruma düşürenler utansin. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
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Seyyar Satıcı, Emekli, dolar, Döviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Büyük firmaların yapamadığı indirimi emekli öğretmen olan seyyar satıcı yaptı - Son Dakika
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