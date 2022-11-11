Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ilk ke açıkladı! EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var?

EYT şartlarını sağlayan kaç kişi var? Bakan Bilgin ilk kez rakam telaffuz etti

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Mesleki Yeterlilik Kurumunun 2023 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bakanlığının 2023 bütçesinin sunumunu yapıyor.

"ŞARTLARI SAĞLAYAN 1.5 MİLYON KİŞİ VAR"

Sözleşmelilerden asgari ücret zammına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulunan Bakan Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin de önemli bilgiler verdi. Meclis Plan Bütçe Komisyonunda bakanlığının bütçe sunumunda ilk kez sayı veren Bilgin, "Biz bu sene meclisin kararıyla 3600 ek gösterge meselesini düzenledik. İnşallah aralık ayı içinde meclise takdim edeceğiz EYT düzenlemesini. Şu anda yaş şartını kaldırırsak, prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" dedi.

"ÖZEL SEKTÖRÜN KIDEM TAZMİNATI SORUNUNU DA ÇÖZECEĞİZ"

Şartları taşıyanların yüzde 87'sinin özel sektörde çalıştığını söyleyen Bilgin, "Özel sektör kıdem tazminatı sorunuyla karşı karşıya kalacaktır. Resesyona giden dünyada biz bunu nasıl yapacağız diyorlar. Kimse endişe etmesin bu sorun Meclis'te çözülmüş olacak" dedi. Bakan Bilgin, düzenlemenin aralık ayı içinde Meclis'e sunulacağını kaydetti.