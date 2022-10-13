Bakan Bilgin: Asgari ücret '20 bin olsun' diyebilirim ama işverenin ödeyebilmesi lazım

Bakan "20 bin lira olsun diyebilirim" diye söze başladı, bir de aması var

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu'nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştirilen foruma katıldı. Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili düzenlemenin bütün sorunları aşmaya dönük ve kapsamlı olacağını bildirdi.

"SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Milyonlarca insanın heyecanla beklediği asgari ücret zammına ilişkin de önemli mesajlar veren Bakan Bilgin, "Aralık ayında enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız. Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor." ifadelerini kullandı.

KOMİSYON ARALIK AYINDA TOPLANACAK

Asgari ücret, temmuz ayında yapılan ara zamla birlikte 5 bin 500 lira olmuştu. Çalışanların merakla beklediği yeni zam oranı ise aralık ayında belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında toplanacak.