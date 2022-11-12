EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar - Son Dakika
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EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar

12.11.2022 11:15

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi hakkında tüm ayrıntıları paylaştı. Bilgin, "İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil" ifadelerini kullandı. İşte en az 1,5 milyon EYT'linin sabırsızlıkla beklediği düzenlemeyle ilgili tüm detaylar...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili detayları da verdi.

"PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK"

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

"KÖTÜ SENARYOLARI KAFANIZDAN SİLİN"

Bu kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak?

Son 24 saatte her şey netleşti! İşte birinci ağızdan EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar

KADINLAR İÇİN 20, ERKEKLER İÇİN 25 ŞARTI

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

"ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

Öte yandan Bakan Bilgin, dün yaptığı farklı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.

YORUMLAR (2)
  • Onur Türk: Eyt bekleyen çok kişi var. Adam 38 40 yaşında 20 senedir çalışıyorum emekli olmam lazım diyor. Buna bir çözüm lazım. Eytye yaş sınırı koyulsun. Sadece prim ve günle olmaz. 20 yaşında çalışmaya başlamış primi dolmuş 45 yaşındaki adam emekli olup ne yapacak gene çalışacak. Çalışacak ise emekli olmasına gerek yok. Zaten emekli diye 2500 lira maaş verip her işi yaptıracaklar. Seçim geliyor diye eyt çıkartıp 45 yaşındaki adamı emekli yaparsanız 44 yaşındaki adam bir sonraki seçimde gene böyle yapar Cevap Yaz 52 157 Yayından Kaldır
  • Bilal Bilal: 45 yaşındaki adamı emekli edecek ancak 44 yaşındaki 99 öncesi sgk girişi olan adamı da etkileyecek..yani o da 25 yıl hizmet süresini tamamladığında o da emekli olacak..herhangi bir kayıbı yok ki..kademeli olarak, hizmet süresi prim günü dolan herkes emekli olacak geçmişte olduğu gibi..buradaki sorun devlete binecegi maliyet..başka bir sorun da yok..dediğin gibi 2500 e çalışacak bir emekli olmayacak..tahminim çalışmalar bunun üzerine.. 15 6 Yayından Kaldır
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Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz Bakan Bilgin'den önemli EYT açıklaması: 1999 öncesi ve 5000 prim gün şartını değiştirmiyoruz Bakan Bilgin: '(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme' Bakan Bilgin: '(EYT düzenlemesi) Yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme'

Vedat Bilgin, EYT, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar - Son Dakika
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