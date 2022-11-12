EYT düzenlemesiyle ilgili tüm detaylar netleşti! İşte Bakan Bilgin'in açıkladığı şartlar

Son 24 saatte her şey netleşti! İşte birinci ağızdan EYT ile ilgili tüm detaylar

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin eleştiri ve sorularını yanıtladı. Gündemdeki konularla ilgili açıklamalarda bulunan Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar'la (EYT) ilgili detayları da verdi.

"PRİME TAKILANLAR OLMAYACAK"

Görüşmelerin sunum kısmında EYT ile ilgili yaptığı, "Şu anda yaş şartını kaldırırsak prim gün sayısı ve hizmet süresi tutan yaklaşık 1,5 milyon kişi var" açıklamasını anımsatan Bilgin, şöyle konuştu: "EYT konusunda çok açık söyledim. Bugün 1,5 milyon civarında dediğim rakam; haziranda aldığımız veri. Bu rakam yıl sonu itibarıyla değişir. Çünkü orada neye bakıyoruz? Prim gün sayısına. Bazı milletvekillerince 'prime takılanlar' gibi bir şeyin oluşacağı söylendi. Prime takılanlar olmayacak. Neden olmayacak? Çünkü o günkü, 8 Eylül 1999 öncesi prim gün şartını değiştirmiyoruz; 5000 ve 5400.

"KÖTÜ SENARYOLARI KAFANIZDAN SİLİN"

Bu kötü senaryoları kafanızdan silin. Öyle bir şey yok. Bugün bu arkadaşlar yıl sonu itibarıyla emekli olabilecek olanlar, bu düzenlemeyi yaptığımızda emekli olacak da geriye kalan yaklaşık 4 milyon insan ne olacak?

KADINLAR İÇİN 20, ERKEKLER İÇİN 25 ŞARTI

İki şartı kaldırmıyoruz: Prim gün sayısı ve yıl sayısı. Kadınlar için 20, erkekler için 25 şartını yerine getirdikleri zaman onlar da bundan istifade edecekler. Yani yaptığımız düzenleme herkesi kapsayan bir düzenleme, sınır koyan bir düzenleme değil. Zannedersem bu açıklamalarım yeterli olmuştur."

"ARALIK AYI İÇERİSİNDE MECLİS'E TAKDİM EDECEĞİZ"

Öte yandan Bakan Bilgin, dün yaptığı farklı bir açıklamada EYT düzenlemesinin aralıkta TBMM'ye geleceğini duyurdu. Bilgin, "EYT 2023'te uygulanacak. İnşallah aralık ayı içinde Meclis'e takdim edeceğiz" dedi.