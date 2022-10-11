Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi - Son Dakika
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Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi

11.10.2022 12:12

Asgari ücretle ilgili çıkan söylentiler hakkında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret üzerinde rakam yarıştıracağımız bir konu değil. Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari ücret tespit komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenecek" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, dün gerçekleştirilen Kabine toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"RAKAMLAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Bilgin, milyonların merakla beklediği asgari ücret zammıyla ilgili de değerlendirmeler yaptı. Asgari ücretin üzerinde rakam yarıştırılacak bir konu olmadığını belirten Bakan, "Asgari ücret benim de karar vereceğim bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu var. Enflasyon oranını değerlendirerek komisyon tarafından belirlenecek. Asgari ücret şu kadar olacak bu kadar olacak, kimden çıkıyor bu rakamlar. Yasal süreç belli. Şimdi ben de 20 bin olacak diyeyim. Ekim, kasım, aralık bu enflasyon rakamlarını göreceğiz. Komisyon bunu değerlendirecek ve karar verecek. Rakam söyleyenlerin hiçbiri gerçeği yansıtmıyor. Ya süreçten bihaberler ya da öylesine tahmin olarak açıklıyordur herhalde." dedi.

Bakan Bilgin, gelir vergisi düzenlemesiyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanı ile görüştüklerini, bu konuda çalışmanın devam ettiğini söyledi.

ARALIK AYINDA TOPLANTILAR BAŞLAYACAK

Asgari ücret, temmuz ayında yapılan zamla birlikte net 5 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayının ilk haftasında toplanması bekleniyor.

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Son Dakika Ekonomi Asgari ücret için telaffuz edilen rakamlara Bakan Vedat Bilgin'den yalanlama geldi - Son Dakika


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