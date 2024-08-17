Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kadınların İstihdamı Önemli Bir Konu - Son Dakika
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Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kadınların İstihdamı Önemli Bir Konu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kadınların İstihdamı Önemli Bir Konu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz.

17.08.2024 19:46
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığını belirterek, "Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz." dedi.

Işıkhan, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Salonu'nda düzenlenen, Milli Müdafaadan Milli Kalkınmaya Türkiye Yüzyılı'nın Kadınları Yüzyılın Kadın İstihdamı İş-Pozitif Tanıtım Programı'nda, Bakanlık olarak istihdamın öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığını söyledi.

Kalkınma sürecini başarıyla tamamlamış, her bakımdan güçlü ve tam bağımsız bir Türkiye için bu konuya hassasiyetle eğilmek gerektiğini aktaran Işıkhan, "Yediden yetmişe her bireyin kalkınma hamlemize destek verdiği bir sistem için bilhassa kadın ve genç istihdamının artırılmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu sebeple kayıtlı istihdam oranlarını yukarı taşıyacak ve nitelikli iş gücünü yetiştirecek yapısal çözümler başta olmak üzere bu sürece katkı sağlayacak her türlü proje ve programı hayata geçirmeye gayret ediyoruz." diye konuştu.

Işıkhan, özellikle kadın istihdamının, istihdam politikalarının önemli bir bölümünü teşkil ettiğine dikkati çekerek, kadınların sosyal, ekonomik ve hukuki özgürlüklere kavuşma noktasında büyük mücadeleler veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da en çok önemsediği konuların başında istihdamın geldiğini vurguladı.

Genç ve engellilerin istihdamına yönelik de proje hayata geçirilecek

"Türkiye Yüzyılı"nı inşa etmenin yolunun kadın erkek her bir insanın sosyal ve ekonomik kalkınma sürecinde imkanı ölçüsünde yer aldığı topyekun hareketten geçtiğine dikkati çeken Işıkhan, şunları kaydetti:

"Kadınların gücü olmadan sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamız mümkün değildir. Bu sebeple kadınların toplumsal hayata aktif ve üretken katılımını destekleyecek ve istihdamdaki paylarını artıracak projeler geliştiriyoruz. İnşallah, genç ve engellilerin de istihdama katılmaları amacıyla benzer projeleri yakın zamanda hayata geçireceğiz. Bakanlık olarak şubatta Türkiye'nin emektar kadınları adına önemli bir projeyi hayata geçirdik. 'İş Pozitif Kadın İstihdamı Programı'mızın açılışını Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin teşrifleriyle İstanbul'da gerçekleştirmiştik. Projemizi, tüm kadınlara duyurmak üzere yedi bölgemizin tamamını kapsayacak şekilde, il il gezip anlattık ve anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de Muğla'dayız."

Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programının, genel manada iş arayan ile işverenin çevrim içi bir araya gelebileceği bir işbirliği sistemi olarak tanımlanabildiğini vurguladı.

Proje kapsamında 10 bakanlığın proje ortağı olduğu, tüm kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları arasındaki istihdam eşleştirme süreçlerini kayıt altına alacağı "İş-Pozitif" adı altında bilgi sistemi kurduklarını anlatan Işıkhan, şöyle devam etti:

"Programın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 420 bin kadının işe yerleşmesine aracılık ettik. Kadınların geleceğine yapılan yatırımın, devletimizin ve milletimizin geleceğine yapılan yatırımlar olduğuna inanıyoruz. Bu anlayışla mesleki danışmanlıktan sosyal güvenliğe varıncaya kadar çalışma hayatına girişteki her adımda ve her anlarında kadınların yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Biliyorsunuz hafta başında Haziran ayı işsizlik rakamlarımız açıklandı. Rakamlarda şimdilik bir artış olsa hala orta vadede öngörülen rakamların altında olması bizim için olumlu bir gelişmedir. Bu rakamları içerisinde bulunduğumuz dönemsel şartların ve enflasyonla mücadele politikalarımızın doğal bir sonucu olarak görüyoruz."

Işıkhan, son dönemdeki adımlar, uygulanan politikalar ve ekonominin genel performansı sayesinde istikrarlı şekilde işsizlik oranında düşüş, istihdamda ise artış sağlandığını söyledi.

"Kalıcı olması gereken istikrardır"

Kısa vadeli etkilerden ziyade iş gücü piyasasında kalıcı çözümler üretmek, istihdamı artırmak ve neticesinde vatandaşın refahını korumak için gayret sarf ettiklerini kaydeden Işıkhan, "Dolayısıyla kısa dönemlik dalgalanmalar elbette olacaktır. Kalıcı olması gereken ise istikrardır. İstikrar ise bir sonraki adımı daha emin ve daha sağlam atmamızı sağlayan kontrol mekanizmalarının varlığı ile mümkündür." dedi.

Türkiye Yüzyılı mücadelesinin yine kadınların katkısıyla verileceğine işaret eden Işıkhan, "Yine aynı güçle çalışarak, üreterek, hem toplumsal hem de iktisadi kalkınmamıza katkı sağlayan emektar kadınlarla birlikte Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Cumhuriyetimizin 2. yüzyılını inşallah birlikte inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Işıkhan, kadınların artık her sektörde, her meslekte ve branşta çalışarak ülkenin gelişimine katkı verdiğini sözlerine ekledi.

Programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti MKYK Üyesi Yelda Erol Gökcan ile iş kadınları katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Kadınların İstihdamı Önemli Bir Konu - Son Dakika

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