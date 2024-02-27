Çamurdan gelen lezzet depremzede kadınların gelir kapısı - Son Dakika
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Ekonomi

Çamurdan gelen lezzet depremzede kadınların gelir kapısı

Hatay'da depremzede olan ev kadınları, çamurdan yapılan tandırda pişirdikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. Tandırda pişirilen ekmek, biberli ekmek ve gözleme çeşitleri yoğun talep görüyor. Ayşe Baykuş, 17 yıldır tandırda ekmek yaparak ailesine destek olduğunu belirtiyor ve doğal ürünlerle yapılan lezzetlerin tarifini veriyor.

27.02.2024 09:34  Güncelleme: 09:36
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Çamurdan gelen lezzet depremzede kadınların gelir kapısı

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da ev kadınları, çamurdan inşa edilen tandırda pişirdikleri ürünleri satarak aile ekonomisine katkı sağlıyorlar. ekmeği, sade, biberli, çökelekli ve zahterli çeşitleriyle yoğun talep görüyor.

Hatay'da çamurdan yapılan tandır bölge halkının vazgeçilmezleri arasında. Her evin bahçesinde mutlaka bulunan tandır, Samandağ ilçesinde depremzede kadınların gelir kapısı oldu. Kapısuyu Mahallesi'nde 50 yaşındaki 5 çocuk annesi Ayşe Baykuş, tandırda pişirdiği; ekmek, biberli ekmek ve gözleme satarak geçimini sağlıyor.

17 yıldır tandırda ekmek yaparak aile ekonomisine katkı sağladığını belirten Ayşe Baykuş, "13 yıldır tandır ekmeği, gözleme ve biberli yapmaktayım. Gözleme yaparken patates, ıspanak, semizotu kullanıyorum. Biberlimizde ise çökelek, çörek otu, küncü, zahter ve zeytinyağı kullanıyorum. Bunların hepsi doğal kendi el emeğimiz ile yaptığımız ürünler" dedi.

Bölge halkının vazgeçilmez lezzetinin tarifini veren Baykuş "Çökeleğimizi kendimiz yapıyoruz. Zeytinyağı, susam ve salça biberimiz var. Kekik kullanıyoruz güzelce bir karıştırıyoruz hepsini. Ardından hamurunu mayalıyoruz ve mayalı hamurla biberli ve gözlememizi yapıyoruz. Tandır işini yaparken mutluyum, ailemle birlikte yapıyorum" diye konuştu.

Çamurdan gelen lezzet depremzede kadınların gelir kapısı
Kaynak: İHA

Samandağ, Hatay, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Çamurdan gelen lezzet depremzede kadınların gelir kapısı - Son Dakika

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