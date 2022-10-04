Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay... - Son Dakika
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Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay...

04.10.2022 15:41

OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gidileceği haberleri brent petrol fiyatlarının yükselmesine neden olmuş, ardından da bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,10 lira, benzine de 62 kuruş zam beklentisi oluşmuştu. Vatandaşlar ise brent petrol fiyatının düştüğü zaman akaryakıta indirim gelmemesine, tam tersi olduğu zaman ise hemen zam yapılmasına isyan etti.

Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.

BU GECE YARISINDAN İTİBAREN ZAM GELİYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.

BÜYÜK TEPKİ VAR

Ancak bu zam haberi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Onlarca insan petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmemesini hatırlatarak, ilk zam haberinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesini eleştirdi. Yorumların ardından "motorin" etiketi kısa sürede TT oldu.

İşte o yorumlardan bazıları:

Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor
Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor
Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor
Akaryakıta zam beklentisi sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Araç sahipleri aynı soruyu soruyor

"OİNDİRİMGELECEK" ETİKETİ İLE SESLERİNİ DUYURMUŞLARDI

Geçtiğimiz günlerde de aynı dertten muzdarip olan vatandaşlar sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi ile kampanya başlatmıştı.

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Brent Petrol, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay... - Son Dakika


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