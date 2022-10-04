Çarşamba günü OPEC ülkeleri toplantısında yüksek oranlı arz kesintisine gideceğine yönelik beklentiler ve Rusya - Ukrayna Savaşı'nın şiddetini sürdürmesi gibi nedenlerle petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı.
5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; benzin grubunda 62 kuruş zam yapılacağı açıklanırken motorin grubuna 1,10 TL zam bekleniyor. İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.10 lira olarak değerleniyor.
Ancak bu zam haberi sosyal medya kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Onlarca insan petrolün günlük yüzde 5'e yakın değer kaybettiği bir dönemde motorin ve benzin fiyatlarına indirim gelmemesini hatırlatarak, ilk zam haberinde akaryakıt fiyatlarının yükselmesini eleştirdi. Yorumların ardından "motorin" etiketi kısa sürede TT oldu.
İşte o yorumlardan bazıları:
Geçtiğimiz günlerde de aynı dertten muzdarip olan vatandaşlar sosyal medyada #OİndirimGelecek etiketi ile kampanya başlatmıştı.
Son Dakika › Ekonomi › Akaryakıt zammı gündemi sarstı! İşte araç sahiplerini isyan ettiren olay... - Son Dakika