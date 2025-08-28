Çavuş Üzümünde Hasat Zamanı - Son Dakika
Çavuş Üzümünde Hasat Zamanı

28.08.2025 12:23  Güncelleme: 15:40
Safranbolu'da coğrafi işaretli çavuş üzümünde hasat başladı, yüksek rekolte bekleniyor.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yetiştirilen coğrafi işaret tescilli "çavuş üzümü"nde hasat başladı.

Bağcılığın uzun yıllar öncesine dayandığı ilçede, çavuş üzümü yaklaşık 2 bin dekar alanda yetiştiriliyor. Safranbolu'nun ince kabuğu, az çekirdeği, kendine has aroması ve kokusuyla ön plana çıkan çavuş üzümünün, "çoban çavuşu", "pembe çavuş" ve "misket çavuşu" gibi çeşitleri bulunuyor.

Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira

"LEZZETİYLE DİĞER ÜZÜMLERDEN AYRIŞIYOR"

İl Tarım ve Orman Müdürü Yasin Önder, AA muhabirine, Karabük'e özgü yerel çeşitlerden coğrafi işaretli Safranbolu çavuş üzümünde hasat döneminin başladığını söyledi. Safranbolu çavuş üzümünün belirgin özellikleriyle diğerlerinden ayırt edildiğini belirten Önder, "İnce kabuk yapısı, az çekirdeğe sahip olması ve gevrek tadıyla farklı lezzete sahiptir. Bu yıl çavuş üzümünde veriminin iyi olacağını düşünüyoruz. Rekoltenin dekar başına 1000 ila 1500 kilogram olacağını öngörüyoruz. Tüm çiftçilerimize bereketli bir sezon dilerim." dedi.

REKOLTE BU YIL YÜKSEK

Konarı köyünden çiftçi Mehmet Siyami Yakupoğlu da yaklaşık 35 yıldır bağcılık yaptıklarını, yaklaşık 15 dekar alanda 18 çeşit üzüm yetiştirdiklerini kaydetti.

Yakupoğlu, ağırlıklı çavuş üzümü üreticiliği yaptıklarını dile getirerek, "Bu yıl rekoltemiz geçtiğimiz yıllara oranla yüksek olacak. Kuraklık, suyu olan üzüm yetiştiricileri için bazen iyi olabiliyor. Hastalık etmeni az oluyor. Daha az ilaç mücadelesi yapıyoruz. Üzümlerde de daha az ilaç kalıntısı olur." diye konuştu.

Çavuş üzümünün özelliklerine değinen Yakupoğlu, "Çavuş üzümü ince kabukludur, ağızda hemen erir, şeker gibi. Sofralık tüketimde bir numara diyebiliriz. Dünyanın en narin çeşitlerinden biri olarak geçiyor. Ağızda iyi tat bırakır. Bu yıl beklentimiz 1 dekardan 1500 kilogram rekolte elde etmek. Çavuş üzümünün satış fiyatı perakende olarak 150 lira." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

