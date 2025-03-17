Cem Aşık, IC Enterra Yenilenebilir Enerji\'nin CEO\'su Oldu

IC Holding'in enerji sektöründe faaliyet gösteren şirketi IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin Üst Yöneticisi (CEO) Cem Aşık oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin üst düzey yönetiminde yeni yapılanmaya gidildi. Bu kapsamda, Cem Aşık IC Enterra Yenilenebilir Enerji Üst Yöneticisi oldu.

Aralık 2023'ten bu yana şirkette Genel Müdür olarak görev yapan ve IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzına liderlik eden Taşkın Kızılok ise hizmetlerine IC İçtaş Enerji Yatırım Holding AŞ bünyesinde İş Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı pozisyonunda devam edecek. Kızılok, IC İçtaş Enerji Grubu'nun tümünde yeni projelerin geliştirilmesine katkı sunarken, Cem Aşık da IC Enterra'nın yurt içi ve yurt dışındaki güçlü büyüme yolculuğuna liderlik edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aşık, şirketin yenilenebilir enerji yatırımlarıyla sadece bugünü değil geleceği şekillendiren bir vizyonla büyümeyi planladıklarını paylaşarak, "Sürdürülebilir projelere yatırım yaparak ülkemizin enerji arz güvenliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Yatırımcılarımıza söz verdiğimiz gibi, yurt içi ve yurt dışındaki projelerimizle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yenilenebilir enerji sektöründeki yerimizi daha da sağlamlaştırarak yol almaya devam edeceğiz. Sağlam mali yapımız, yatırım isteğimiz, sürdürülebilir büyüme stratejilerimiz ve verimliliği artıran projelerimiz ile yatırımcılarımızla birlikte büyüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun olduktan sonra lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü'nde tamamlayan ve ardından ODTÜ MBA programına katılan Aşık, profesyonel iş hayatına 1989'da adım atarak bilişim teknolojileri ve telekomünikasyon alanında uzun yıllar üst düzey yönetici olarak çalıştı.

Aşık, Sanko Enerji'de Genel Müdürlük görevinin ardından Rengo Danışmanlık şirketiyle enerji sektöründe danışmanlık hizmeti verdi. 2018'den itibaren Elektrik Üreticileri Derneği Başkanlığı ve 2022'den beri TOBB Enerji Meclisi Başkan Yardımcılığı görevlerini sürdüren Aşık, bir çok STK, organizasyon ve kurumun enerji komite ve danışma kurullarında yer alıyor.