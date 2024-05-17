Yurt dışından birden fazla telefon getirmek yasaklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt dışından birden fazla telefon getirmek yasaklandı

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Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının vergi kaybı ve kaçağının önüne geçmek için uygulamada değişiklik yaptı. Yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına sınırlama getirilirken, hediyelik eşya veya beyana aykırı olarak getirilen ikinci cep telefonlarının vergileri ödenerek teslim edilmesi uygulaması kaldırıldı. Muafiyet fazlası telefonlar ise 3 ay boyunca gümrük ambarlarında bekletilebilecek.

17.05.2024 11:43
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Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen birden fazla cep telefonunun, fazladan gümrük vergisiyle yurda sokulması uygulamasına yasak geldi. Yeni düzenlemeyle kişiler, yurt dışından gümrük vergisi ödeyerek bile olsa yurda ikinci telefonu sokamayacak. İkinci telefona gümrükte el konulacak. Yolcu yeniden yurtdışına çıktığında el konulan telefon kendisine iade edilecek.

3 YILDA 1 ADET TELEFON GETİRİLEBİLECEK

Ticaret Bakanlığı, muafiyet fazlası getirilen cep telefonlarının vergi kaybı ve kaçağının önüne geçilmesi amacıyla uygulamada değişiklik yaptı. Cep telefonunun, yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlarla kullanılması kaydıyla, üç takvim yılında 1 adet getirilebildiğine işaret edilen açıklamada, bu cep telefonunun da yolcu beraberi kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokulabildiği vurgulandı.

VERGİSİ ÖDENSE BİLE GETİRMEK MÜMKÜN OLMAYACAK

Açıklamada, bunun haricinde yolcu beraberinde hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesinin mümkün olmadığının altı çizildi.

İMEİ KAYDI YAPILMADAN KULLANILAN TELEFONLAR İÇİN ÖNLEM

Düzenlemeyle sadece yolcu beraberinde getirilen kişisel eşya statüsünde olan bir adet cep telefonuna muafiyet tanınması uygulamasında değişiklik olmadığına vurgu yapılan açıklamada, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya beyana aykırı bir şekilde yurda sokulmak istenen ikinci cep telefonlarının İMEİ kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun maktu vergileri ödenerek teslimi uygulamasının kaldırıldığı bildirildi.

TELEFONLAR 3 AY GÜMRÜK AMBARINDA BEKLETİLEBİLECEK

Açıklamada, "Bununla birlikte yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafından tekrar yurt dışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanunu'nda belirtilen 3 aylık süre boyunca gümrük ambarlarında bekletilmesi ve süre içerisinde yolcunun tekrar yurt dışına çıkarken beraberinde teslim edilerek iade edilmesi mümkün bulunmaktadır." bilgisi paylaşıldı.

Yurt dışından birden fazla telefon getirmek yasaklandı
Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Cep Telefonu, Türkiye, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yurt dışından birden fazla telefon getirmek yasaklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • DORUĞUN GERZESİ: çok özür dilerim özel tüketim vergilerini düşürürseniz sevinitim. 1 tl lik mal olsa özel tüketimle 50 oluyorda 27 0 Yanıtla
  • sait turk: Anlamadım bunu? şimdi ben Türkiyeye gelirken iki telefon getiriyorum sürekli, birinci ingiliz hattım, diğeride Türkiyede kullandığım hat! bu yani kendi kullandığım telefon, şimdi getiremeyecekmiyim? 8 1 Yanıtla
    Veysel Çelik: Kapalı kutu olarak yasak kullandığın telefon olduğunu ıspatlarsan sorun yok 2 0
  • Dan: Ne batti bu telefonlar size bu kadar yaa. 5 1 Yanıtla
  • Fırat Duran: Zenginler zaten peşin alıyor, olan yine fakire fukaraya :D 6 0 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed: Türkiye'de üretim için ne yapabilirimi araştırma yok, yasakçı zihniyet 2 1 Yanıtla
  • Ankara null: mesaiyi kaldirdin simdi kacak yolla rusvet verip sokacaklar yurda bumu yani kim verdi sana bu akli yaa 1 2 Yanıtla

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